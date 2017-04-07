Başbakan Yıldırım: Nifak sokmak için terör örgütlerini kullanıyorlar

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Karayolları Kavşağında düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Şırnak'a, Şırnak'ın yiğit insanlarına borçlu olduklarını ifade ederek, 15 Temmuz gecesinde Şırnak'ın da milletini, bayrağını, devletini, vatanını, cumhurbaşkanını, Meclis'i, başbakanı korumak için sokaklara döküldüğünü belirtti.

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Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz'da Kandil'den örgütün ele başlarının dağdakilere talimat verdiğini, bu gece askerlere saldırmayın dediğini dile getirdi.

Sabah saatlerinde darbe başarısız olunca Kandil'den "Darbeyi kaybettiler FETÖ'cüler, atış serbest, askere saldırabilirsiniz." dendiğinin altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:

"PKK ve FETÖ ortak çalışıyorlar. Bunların ikisi de ihanet şebekesidir. Bunlar aynı gövdenin kolları. PKK, FETÖ, DEAŞ aynı merkezden, aynı yüksek akıldan emir alıyorlar. Hollanda'nın, İsviçre'nin, diğer Avrupa ülkelerinin yaptıklarına bakın, bunu anlarsınız. Aynı anda hem FETÖ hem PKK teröristlerine kucak açıyorlar. Çünkü bunlar Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini, doğu ile batının, kuzey ile güneyin kucaklaşmasını istemiyorlar. Bunlar Türkiye'nin ekonomisinin büyümesini istemiyorlar. Terörün bitmesini, çatışmaların sona ermesini, Türkler ile Kürtlerin, Arapların kardeşçe yaşamasını istemiyorlar. Şırnak meydanından, on binlerin huzurunda açık açık söylüyorum, bütün terör örgütlerine: Türk'ün, Kürt'ün kardeşliğine asla zarar veremeyeceksiniz."

"Bunlara geçit vermeyeceğiz"

Yıldırım, Karayolları Kavşağı'nda düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Selahaddin Eyyubi'nin Kürt bir komutan olduğunu, ancak ordusunda Kürt, Türk, Arap ve Acemlerin de bulunduğunu, onun komutanlığında Kudüs'ün fethedildiğini anımsattı. Yıldırım, "Kudüs'ü yıllar boyunca barış şehri olarak hep muhafaza ettiler. Türk ile Kürt'ün kardeşliği bu coğrafyada tarih boyunca bize büyük zaferler kazandırdı. Bunu bilenler aramıza nifak sokmaya çalışıyorlar. Nifak sokmak için de PKK gibi FETÖ gibi DEAŞ gibi terör örgütlerini kullanıyorlar. Bunlara geçit vermeyeceğiz değil mi Şırnak? Çanakkale ruhunu, istiklal ruhunu, 15 Temmuz direniş ruhunu bu topraklarda her zaman yaşatmaya hazır mıyız?" diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti devleti hep arkanızda olacak"

PKK'nın, havalimanı, yol yapılmaması ve bölgeye yatırım gelmemesi için her şeyi yaptığını dile getiren, Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"PKK bugüne kadar en büyük zararı kime verdi? Size verdi, Şırnak'a, Cizre'ye, İdil'e, Silopi'ye, Hakkari'ye, Yüksekova'ya, Siirt'e, Nusaybin'e, Mardin'e verdi, bölgenin her tarafına çukurlar kazdılar, hendekler kazdılar, binaları yıktılar, patlayıcı koydular, polisimizi, askerimizi şehit ettiler, vatandaşlarımızı evinden, barkından ettiler. Bu alçaklar bütün bunların hesabını verecek hiç merak etmeyin. Bir daha buradan Şırnak'tan ilan ediyorum, hiç merak etmeyin bir daha sizi rahatsız edemeyecekler, geleceğinizi karartamayacaklar, bu bayrak elinizde olduğu müddetçe bu devlet, Türkiye Cumhuriyeti devleti hep arkanızda olacak, hep yanınızda olacak, bu alçaklara karşı gereken her türlü cevabı verecek."

Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütünün çocukları dağa götürdüğünü ve genç yaşta hayatlarını söndürdüğüne dikkati çekerek, "Bu alçakların 'memleket sevdası' diye bir şeyleri yok. PKK'nın 'Kürtler' diye bir sorunu yok. Tek sorun var, Kürtlerin PKK sorunu var. Bu sorunun da sonuna geldik, bunların Kandil'ini söndüreceğiz, Kandillerini söndüreceğiz." dedi.

"Artık bunlar, Şırnaklı kardeşime zorla kepenk kapattıramayacaklar"

Başbakan Binali Yıldırım, alandakilere "16 Nisan'a hazır mısınız? Bunlara cevabı vermeye var mısınız? Tek bayrak için tek millet için tek devlet için tek vatan için kararımız evet." diye seslendi.

Yıldırım, "Artık bunlar, benim Şırnaklı kardeşime zorla kepenk kapattıramayacaklar, sokakları caddeleri savaş meydanına çeviremeyecekler. Size hanımefendiler bir şey söylüyorum. Bu işin dönüşü yok, PKK bitecek, Türkiye rahat nefes alacak, kardeşliğimiz de dirliğimiz de beraberliğimiz de daim olacak. Ama şunu unutmayın, yıkılanları en güzel şekilde yaparız, yapmaya da başladık." ifadelerini kullandı.

Şehirde terör nedeniyle yıkılan binaları, sokakları, caddeleri, parkları en güzel şekilde yapmaya başladıklarına işaret eden Yıldırım, "Değil mi ki siz Türkiye'ye, bayrağımıza sahip çıktınız, dirliğimize sahip çıktınız, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız." dedi.

Şırnak'ta 670 milyon lira tutarında 84 eserin açılışını yaptıklarını anlatan Yıldırım, ayrıca temeli atılan işlerin toplam tutarının 2 milyar 725 milyon lira olduğunu bildirdi.

Halk oylamasına az bir süre kaldığını hatırlatan Başbakan Yıldırım, "16 Nisan'da vereceğiniz 'Evet' oylarıyla PKK'ya FETÖ'ye, Avrupa'ya gereken cevabı vermeye hazır mısınız? Evet mi?" diye alanda kendisini dinleyenlere seslendi.

Muhabir: Mümin Altaş,Enes Kaplan,Selma Kasap