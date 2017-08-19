Başbakan Yıldırım, nikah şahidi oldu

KONYA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu'nun oğlu Muhittin Babaoğlu'nun nikah şahidi oldu.

Başbakan Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, Konya Milletvekili Babaoğlu'nun oğlu Muhittin Babaoğlu'nun Atiker toplantı ve düğün merkezinde gerçekleştirilen nikah törenine katıldı. Muhittin ve Gözde çiftinin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek kıydı.

Çiftin nikah şahitliğini ise Başbakan Yıldırım ve törene katılan bakanlar yaptı. Başbakan Yıldırım, nikahın kıyılmasının ardından genç çifti tebrik etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen düğün törenine, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile bazı milletvekilleri de iştirak etti.

Başbakan Yıldırım, daha sonra beraberindeki heyetle Konya Yüksek Hızlı Tren Garı ve Konya Lojistik Merkezi temel atma törenine geçti.