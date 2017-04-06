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Başbakan Yıldırım, Osmaniye'de

- Yıldırım, Osmaniye Valiliğini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Osmaniye'de

OSMANİYE (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Osmaniye Valiliğini ziyaret etti.

Yıldırım, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda düzenlenen mitingin ardından Osmaniye Valiliğine geçti.

Valiliğe gelişinde polis tören mangası tarafından karşılanan Yıldırım, valilik şeref defterini imzaladı.

Yıldırım, daha sonra, Vali Kerem Al ile bir süre görüştü.

Başbakan Yıldırım'a, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile diğer yetkililer eşlik etti.

Yıldırım, valilik çıkışında 16 Ekim 2016'da Gaziantep'de terör örgütü DEAŞ'e ait hücre evi baskının da şehit olan polis memuru Hüseyin Cengiz'in eşi Zeynep Cengiz ile bir süre görüştü.


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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımOsmaniye
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