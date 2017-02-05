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Başbakan Yıldırım otobüs şoförünün evine misafir oldu

Başbakan Binali Yıldırım, kendisini davet eden özel halk otobüsü şoförünün evine misafir oldu.

Başbakan Yıldırım otobüs şoförünün evine misafir oldu

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, kendisini davet eden özel halk otobüsü şoförünün evine misafir oldu.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni sırasında kendisini evine davet eden bir vatandaşın teklifini geri çevirmedi.

Başbakan Yıldırım, özel halk otobüsü şoförü 4 çocuk babası Rahmi Aslan'ın Üsküdar Küplüce Mahallesi'ndeki evine misafir oldu. Aslan ailesi, kapıyı açtıklarında baba Rahmi Aslan'ın yanında Başbakan Yıldırım'ı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın da eşlik ettiği ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü. Ailenin sorunlarını dinleyen Yıldırım, ilgili bakan ve belediye başkanlarıyla telefonla görüşerek gerekli talimatları verdi.

Ziyaret sonrası Aslan ailesiyle hatıra fotoğrafı çektiren Yıldırım, çıkışta mahalleliyi de selamladı.

Muhabir: Çiğdem Alyanak,Halil İbrahim Başer

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