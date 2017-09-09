Başbakan Yıldırım: Sabuncubeli Tünelleri İzmir ile Manisa'yı birbirine yakınlaştırdı

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, İzmir ve Manisa arasında yapımı süren Sabuncubeli Tünelleri ile bir rüyayı gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.

Yıldırım, İzmir ve Manisa arasındaki ulaşım süresini önemli ölçüde kısaltacak Sabuncubeli Tünelleri'nin "ışık gördü" törenine katıldı.

Manisa tarafından girdiği tünelde incelemede bulunan ve çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım, operatör desteğiyle iş makinesi kullanarak tüneldeki duvarda delme işlemini gerçekleştirdi.

Son bölümün yıkılması ve tünelin iki ucunun birleştirilmesinin ardından Yıldırım, kendisine verilen Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi. Yıldırım, bayrağı üç kez öperek alnına götürdü.

"Korkunç Sabuncubeli nostalji oldu"

Başbakan Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, bu gece unutulmaz bir an yaşandığını, Manisa'nın kurtuluş günü bitmek üzereyken bu il tarafından tünele girdiklerini, 9 Eylül'de de İzmir tarafına geçerek iki ilin kurtuluşunu "ışık gördü" merasimiyle andıklarını ifade etti.

Sabuncubeli Tünelleri'nin her biri iki gidiş iki gelişten ibaret iki tünelden oluştuğunu, iki tüpün toplam uzunluğunun 8 bin 140 metre olduğunu, bağlantı yollarıyla toplam uzunluğun ise 13 bin 200 metreye ulaştığını aktaran Yıldırım, 500 milyon liraya mal olan tünellerle yüzde 10'a yakın olan eğimin yüzde 1,5'e düşürüldüğünü, 14 virajın ortadan kaldırıldığını bildirdi.

"Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçen korkunç Sabuncubeli'nin artık tarihe, nostaljiye dönüştüğünü" vurgulayan Yıldırım, Eylül 2011'de yap-işlet-devret olarak başlayan projenin yüklenici firmanın işin içinden çıkamaması sonrası iptal edildiğini hatırlattı.

"Projenin beklememesi için kendi imkanlarımızla yapmaya karar verdik." diyen Yıldırım, tünellerin 1 Temmuz 2018'de tamamen bitirileceğini söyledi.

Yıldırım, İzmir'den Manisa'ya günde yaklaşık 40 bin aracın geçtiğini, virajlarda, kış şartlarında yaşanan kazaların canlar aldığını ifade ederek, tünellerle can kayıplarının azalacağını, yakıt tasarrufu sağlanacağını dile getirdi.

Başbakan Yıldırım, "Manisa büyümeye, İzmir büyümeye devam ediyor. İki komşu il arasındaki mesafe de Sabuncubeli Tünelleri ile kısalıyor. 15 dakika içinde İzmir'den Manisa'ya, Manisa'dan İzmir'e gitmek mümkün olacak." ifadelerini kullandı.

"Muhalefet bunu da kullanmaya kalktı"

Tünelin Manisa'ya yaklaşık 10, İzmir'e ise 12 kilometre mesafede olduğunu belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir ile Manisa'yı birbirine yakınlaştıran, trafik konforunu artıran, can kayıplarını azaltan, yakıt tasarrufu sağlayan, çevreye daha az zarar veren büyük projeyi hayata geçiriyoruz. Bu Manisa'nın, İzmir'in hayali, rüyası olan bir projeydi. Biz bu projeye başladığımızda bizimle biraz dalga geçtiler; 'bunlar da seçime, göz boyamaya yönelik iş' diye... Maalesef muhalefet bunu da kullanmaya kalktı. Onların bilmediği bir şey vardı; AK Parti iktidarı söylediğini yapar, yapmayacağı hiçbir şeyin sözünü vermez."

Yıldırım, konuşmasının ardından tünelin İzmir tarafına geçerek burada bekleyen vatandaşlara seslendi.

8 Eylül'ün Manisa'nın, 9 Eylül'ün ise İzmir'in kurtuluşu olmasının "ışık gördü" töreninde en önemli ayrıntı olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"CHP yarın kutlayacak, biz bugünden kutladık. Bu proje '35 İzmir 35 Proje'nin bir parçası. Bu projeyle 35 projenin 8'i gerçekleşti, 14'ünün üzerinde çalışıyoruz, diğerlerinin de hazırlıkları devam ediyor. Verilen sözler biliyorsunuz 2023 içindi. Biz 2020 olmadan büyük bir kısmını hayata geçirdik ya da çalışmalarını başlattık. Bizim işimiz hizmet, dolayısıyla laf üstüne laf, taş üstüne taş koymak. Tekrar hayırlı uğurlu olsun, gecenin bu yarısında burada bizlerle bir arada olmanız, bu heyecanı yaşamanız bizim için hayatımızda unutulmayacak bir andır."

Muhabirler: Efsun Yılmaz, Ahmet Bayram