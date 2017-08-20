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Başbakan Yıldırım, Singapur'a gitti

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "TUR" ile saat 02.00'de, resmi ziyarette bulunacağı Singapur'a hareket etti. Yıldırım'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Başbakan Vekili Bekir Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı...

Başbakan Yıldırım, Singapur'a gitti

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "TUR" ile saat 02.00'de, resmi ziyarette bulunacağı Singapur'a hareket etti.

Yıldırım'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Başbakan Vekili Bekir Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve diğer ilgililer uğurladı.

Başbakan Yıldırım ile Singapur'a, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Recep Akdağ ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de gitti.

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Başbakan YıldırımSingapur'a Gitti
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