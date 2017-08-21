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Başbakan Yıldırım Singapur’da

- Yıldırım: - "Singapur, bizim bu bölgeye giriş kapımız. Bölgedeki ülkelerle ilişkilerimizi geliştirme amacındayız’’ - "Türkiye, ticari ve yatırımlarını artırmanın yanı sıra terörle mücadelede bölge ülkelerle çalışmayı arzuluyor’’

Başbakan Yıldırım Singapur’da

SİNGAPUR (AA) - Başbakan Yıldırım, Singapur’un Türkiye için bölgeye giriş kapısı olduğunu ve Türkiye’nin bölgedeki diğer ülkelerle de ilişkileri geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

Resmi ziyaret kapsamında Singapur’da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, ülkenin önde gelen basının editörlerinin sorularını cevapladı.

Yıldırım, "Singapur, bizim bu bölgeye giriş kapımız. Bölgedeki ülkelerle ilişkilerimizi geliştirme amacındayız. Türkiye, ticari ve yatırımlarını artırmanın yanı sıra terörle mücadelede bölge ülkelerle çalışmayı arzuluyor." dedi.

Bu kapsamda, Türkiye’nin Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği’nin (ASEAN) sektörel diyalog ortağı olduğuna değinen Yıldırım, şunları ifade etti:

"ASEAN örgütü ile daha yakından ilgilenmemiz gerektiğini düşünüyorum. ASEAN 600 milyon kişilik nüfusun potansiyelini temsil ediyor. Bununla birlikte 10 ülkeyi bir araya getirecek olursanız dünyanın en büyük 6. ekonomisinden bahsediyor hale gelirsiniz toplamda. Çok yakın zamanda 5 Ağustos’ta Türkiye, ASEAN’ın sektörel diyalog ortağı olarak resmi anlamda tanındı. ASEAN üye devletlerine bu kararı almalarından dolayı müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Singapur bu konuda öncü rol oynadı ve büyük katkı sağladı.’’

Yıldırım, Singapur ve Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) önemine vurgu yaparak, anlaşmanın Türkiye’nin diğer ülkelerle yaptığı STA’lardan farklı olduğunu, ticari, tarım, hizmet ve kamu satın alımlarını bünyesinde barındırmasıyla daha geniş bir alanı kapsadığını vurguladı.

Türkiye ve Singapur arasındaki bu kapsamlı anlaşmanın Avrupa Birliği (AB) ile de ulaşılmaya çalışılan bir mutabakat zemini olduğunu ama buna Singapur ile çok daha önce vardıklarını aktaran Yıldırım, böylece karşılıklı büyük ekonomik avantajlar sağlanacağını söyledi.

- DEAŞ bölge için tehdit

Başbakan Yıldırım, DEAŞ'ın bölgede faaliyetlerini genişletmeyi planladığını bildiklerini, Türkiye’nin bu konuda deneyim ve mücadele noktasında gücünü paylaşmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Yıldırım’ın ziyareti, Singapur ile 2015'te imzalanan ve Türkiye'nin günümüze kadar taraf olduğu en kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması'nın iç hukuk onay sürecinin tamamlandığı döneme denk gelmesi açısından önem taşıyor.


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