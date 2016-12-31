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Başbakan Yıldırım Suriyeli aileyi ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Kilis'teki Öncüpınar Konaklama Merkezi'nde kalan Suriyeli aileye konuk oldu.

Başbakan Yıldırım Suriyeli aileyi ziyaret etti

KİLİS (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Kilis'teki Öncüpınar Konaklama Merkezi'nde vatandaşlara hitabının ardından İdlib'den gelen 8 çocuk sahibi Suriyeli aileye ziyarette bulundu.

Başbakan Yıldırım, ailenin kaldığı konteynere girişinde çocuklar tarafından karşılandı. Yıldırım, isimlerini sorduğu ve sevdiği çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

"Türkiye bizim için koşturuyor, ateşkes için çaba gösteriyor"
Ailenin 8 çocuğu olduğunu öğrenen Binali Yıldırım'ın "Cumhurbaşkanımız seni çok sever." sözlerine baba Halid Yasin, "Biz de Türkiye'yi, Türk halkını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz." karşılığını verdi.

Çocuklarından 3'ünün Türkiye'de doğduğunu anlatan Yasin, "Türkiye'yi sevdik, Türkçe öğreniyoruz. Akrabalarımız Ürdün ve Lübnan'a gitti. Onlara göre çok iyi şartlarda yaşıyoruz. Türkiye bizim için koşturuyor, ateşkes için çaba gösteriyor. Maalesef bizim soydaş olduğumuz Arap ülkeleri bir girişimde bulunmadı." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım da Halid Yasin'in bu sözleri üzerine, "Onlar duymasa da duyanlar var." dedi.

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