Başbakan Yıldırım: Türkiye milli mutabakatla büyümeye devam edecek

NİĞDE (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, 5 Şubat Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 6'ncı Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kahramanlar ve şehitler diyarı Niğde'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Demokrasiye sonuna kadar inandıklarına, kimseyi kendilerine benzetme arzusunda olmadıklarına dikkati çeken Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye özgürlüklerin ülkesidir. Bu topraklarda her vatandaş inandığı gibi yaşama hakkına sahiptir. Herkes inandığı gibi kendisini ifade etmek hakkına sahiptir. Herkes özgürce bütün haklardan yararlanırken ülkemizin, devletimizin bölünmez bütünlüğüne saygı gösterecek, riayet edecek. Unutmayalım, emperyalistler hiçbir zaman ülkemiz üzerindeki planlarından vazgeçmeden içimizde işbirlikçiler bulunca gücümüzü azaltacak projeleri, planları hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bizim gözümüzde terör bir sonuçtur. Geri planda emperyalistlerin emelleri, hedefleri vardır. Bu gerçeği hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Türkiye düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakmak için milletçe birbirimizi daha çok seveceğiz, daha fazla kenetleneceğiz."

Yıldırım, temel hak ve hürriyetler, ülkenin birliği, toprak bütünlüğü, milletin birliği ve istiklalin sembolü ay yıldızlı bayrağın tartışma konusu olamayacağını vurguladı.

"Tek muradımız vatandaşımızın rızasını kazanmaktır"

Her vatandaşın, bu güzel Türkiye'de ayrı itibara sahip olduğunu anlatan Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Siyasetten tek muradımız var, bu ülkeye hizmet etmek, bu ülkenin yüzünü güldürmek. Gerisi angaryadır, teferruattır. Tek muradımız vatandaşımızın rızasını kazanmaktır. AK Parti, Türkiye'nin mutluluğuna, huzuruna kendini adamış kadroların partisidir. AK Parti hizip yapan bir parti değildir. Bir zümre veya sınıfın partisi de değildir. AK Parti, liderinden mahalle temsilcisine, Başbakanından sandık müşahidine, 'Önce Türkiye' diyenlerin partisidir. 'Önce Türkiye önce adalet, önce kardeşlik, terörle mücadele ve milli mutabakat.' AK Parti, tutuculuğa teslim olmayan, gelecek vizyonu olan bir partidir. Gelecek vizyonumuz milletin birliğini, kardeşliğini sağlamış, terörü tedavülden çıkarmış bir ükedir. Bugüne kadar imkansız denenleri başardık. Büyük zorluklardan, imtihanlardan geçtik. Bunu da başaracağız. Kimse bizi yolumuzdan, istikametimizden alıkoyamayacaktır. Türkiye, milli mutabakatla, ittifakla gücünü birleştirmeye, büyümeye devam edecektir. Başkalarının yıkıcı ve eleştiri dolu eylemleri, bizi asla yolumuzdan çevirmeyecek. Biz inşa etmeye, kırgın gönülleri kazanmaya devam edeceğiz. Bizim için ülkemizin, vatandaşlarımızın geleceği, güvenliği her şeyin üzerindedir."

"Anamuhalefet partisi başkanında yalan gani"

Niğde ile ilgili yatırımları, projeleri ve müjdeleri konuşmadan önce CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na birkaç kelime söylemek istediğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Her ne kadar laftan anlamasa da vatandaşlarımızın gerçeği öğrenmesi için bazı hususlara kısa kısa değinmenin yararı olduğunu düşünüyorum. Maalesef bu anamuhalefet partisi başkanında yalan gani, arkasından yetişmenin imkanı yok. Yani 15 yıldır 25 bin kilometre bölünmüş yol yaptık, onun yalanları bundan daha fazla tutuyor. Bizim yollar bile söyledikleri yalanların gerisinde kalıyor. Bugün konuşmasında diyor ki 'Efendim benim sözüm var, adaları geri alacağım'. 'Adalar bizim mi, Yunanistan mı?' diye soru soruyor. Sen o soruyu bize soracağına git de zamanında bu adaları teslim edenlere sor. Bu adalar ne zaman teslim edildi oraya? Onun hesabını git de bu adaları onlara teslim edenlere sor. Ağzımı açtırma bak, konuştum mu altından kalkamazsın."

"Bizim siyasetimizin rotası dostluktur"

Başbakan Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bizim siyasetimizin rotası dostluktur. Suriye'deki PYD, YPG, PKK yapılanmasını destekleyen emperyalist güçler, bu bölgede acının, gözyaşının, kanın son bulmasını istemiyor. Biz ise acı ve gözyaşı sona ersin diye büyük bir mücadele ediyoruz. Şunu bütün vatandaşlarım bilsin istiyorum, Türkiye'nin güney sınırlarından ülkemize, insanımıza yapılan saldırıların, tacizlerin elbette karşılıksız kalmayacağını cümle alem bilmelidir. Bu ülkeye içeriden ve dışarıdan terör marifetiyle zarar vermek isteyenler, misliyle karşılığını alacaktır. Politikamız esas itibarıyla dostlukları artırmak üzerinedir. Ama konu memleket olursa, konu bayrak olursa, konu millet olursa gerisi teferruattır."

"Hiç merak etmeyin patatesiniz yerde kalmaz"

Konuşmasında vatandaşların patates konusundaki taleplerine de değinen Yıldırım, "Patatesin merkezi Niğde. Bunu biliyoruz. 2018'de yapacağımız destekleri, 2017'nin tam iki katına çıkaracağız. Hiç merak etmeyin, patatesiniz yerde, depoda kalmaz. Geçen sene 2 milyon destek vardı, bu sene 4 milyon olacak. O kadar açık söylüyorum. Alın teriniz, emeğiniz asla zayi olmaz." diye konuştu.

MHP ve BBP il başkanları da kongrede

AK Parti'nin kongresinde MHP Niğde İl Başkanı Ali Güngör ile Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Bünyamin Karataş da bulundu.

İsmi anons edildiğinde ayağa kalkarak bozkurt işareti yapan MHP'li İl Başkanı Güngör, salondan alkış aldı.

Muhabir: Mümin Altaş