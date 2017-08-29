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Başbakan Yıldırım: Ülkemizin birliğine kastetmek isteyen güçler, devletimizi karşılarında bulacaktır

Başbakan Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başbakan Yıldırım: Ülkemizin birliğine kastetmek isteyen güçler, devletimizi karşılarında bulacaktır

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularla kutladığını belirten Yıldırım, "30 Ağustos 1922, istiklal mücadelemizi zaferle tamamladığımız tarihtir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi, milletimizin en zor şartlar karşısında bile mücadeleden vazgeçmeyeceğini, vatanını, bayrağını ve hürriyetini canı pahasına koruyacağını bütün dünyaya göstermiştir. Ülkemizi parçalamak isteyenler milletimizin izzetli direnişi karşısında çaresiz kalmışlardır." ifadesini kullandı.

Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün de ülkemizin her köşesinde refah ve huzur ikliminin hakim olması için milletçe birbirimize kenetleniyor, istiklalimizi, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi tehdit eden bütün şer odakları karşısında azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz. Herkes emin olsun ki ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kastetmek isteyen güçler, devletimizi bütün azamet ve kudretiyle daima karşılarında bulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'ni darbe teşebbüsleriyle, terörle zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum."

Muhabir: Burcu Çalık

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