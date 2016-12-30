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Başbakan Yıldırım, Ürdün Başbakanı Mulki'yle telefonda görüştü

- Başbakan Yıldırım, Mulki'ye, Suriye'deki krizin insani yükünü en çok üstlenen iki ülke olarak Türkiye ve Ürdün'ün, Suriye'deki ateşkesin muhafazası ve kalıcı siyasi çözüme erişilmesi hususunda iş birliğinin sürdürülmesine önem atfettiğini belirtti - Ürdün'ün Karak bölgesinde 18 Aralık'taki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini ileten Yıldırım, iki ülkenin terörle mücadele konusundaki iş birliğinin önemini vurguladı - Ürdün Başbakanı Mulki, Başbakan Yıldırım'ın Suriye'ye ilişkin ifadelerine katıldığını, Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek istediklerini aktararak, en kısa zamanda Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi

Başbakan Yıldırım, Ürdün Başbakanı Mulki'yle telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'deki krizin insani yükünü en çok üstlenen iki ülke olarak Türkiye ve Ürdün'ün, Suriye'deki ateşkesin muhafazası ve kalıcı siyasi çözüme erişilmesi hususunda iş birliğinin sürdürülmesine önem atfettiğini bildirdi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Ürdün ile ikili ilişkileri her alanda geliştirmeyi arzu ettiklerini dile getiren Yıldırım, 2017'nin Türkiye ile Ürdün arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 70. yılı olduğuna işaret etti.

Mulki'yi en yakın zamanda Türkiye'de ağırlamak istediğini ileten Yıldırım, Ürdün'ün Karak bölgesinde 18 Aralık'ta meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Başbakan Yıldırım, Türkiye ve Ürdün'ün terörle mücadele karşısındaki iş birliğinin önemine dikkati çekti.

Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yönlendirmesiyle vuku bulan menfur darbe girişimi karşısında Ürdün'ün gösterdiği dayanışma için de Mulki'ye teşekkür etti.

Suriye'deki krizin insani yükünü en çok üstlenen iki ülkenin Türkiye ile Ürdün olduğunu vurgulayan Yıldırım, Suriye'deki ateşkesin muhafazası ve kalıcı siyasi çözüme erişmesi konusunda iş birliğinin sürdürülmesine önem atfettiklerini vurguladı.

Görüşmede Ürdün Başbakanı Mulki de daveti için Yıldırım'a teşekkür ederek, en kısa sürede Türkiye'yi gelmekten duyacağı memnuniyeti dile getirdi.

Mulki, Türkiye ile ekonomik ilişkiler dahil olmak üzere iş birliğini daha da güçlendirme yönüde güçlü iradeye sahip olduklarını ifade etti.

Başbakan Yıldırım'ın Suriye bağlamındaki ifadelerine tamamen katıldığını belirten Mulki, Türkiye'de son dönemde meydana gelen saldırılarda şehit olan vatandaşlar için başsağlığı diledi.


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