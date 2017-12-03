Başbakan Yıldırım'dan engelli vatandaşlara istihdam müjdesi

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Silence Otel'de düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, birçok programa katıldıklarını ama bunun en fazla duygulandığı programlardan biri olduğunu dile getirdi.

Türkiye'yi 15 yıldır bir baştan bir başa imar etmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Yıldırım, ülkenin dağ gibi sorunlarını dağ gibi hizmetlere dönüştürdüklerini söyledi.

Dünyanın en büyük havalimanını, en uzun, en geniş köprülerini yaptıklarını, en büyük projelerini hayata geçirdiklerini ifade eden Yıldırım, bunların Türkiye'nin ve milletin başarısı olduğunu kaydetti.

İnsan için yaptıkları hizmetlerin bu eserlerden daha anlamlı olduğunu belirten Yıldırım, "Çünkü taşa, toprağa yapılan yatırımın bir ömrü var. İnsana yapılan yatırımın ise nesilden nesile, ilelebet kalan bir hizmet olduğunun bilincindeyiz." dedi.

Az önce izledikleri mehter ekibinin, sunumlarda yer alanların ve gönülden bir konuşma yapan Fulya Akkaya'nın, hayatta hiç bir şeyin imkansız olmadığını, azmin ve kararlılığın elinden hiç bir şeyin kurtulamayacağını bir kez daha gösterdiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bizlere örnek oldunuz, umutlarımıza umut kattınız. Binlerce kardeşimizin tabii ki başarıları var. Hepsini burada tek tek anlatmama imkan yok ama unutmayalım, inancımız bize bütün insanlara, adil ve eşit davranmayı emrediyor. Kültürel kodlarımızda, tarihimizde hiçbir ayrım gözetmeden daima insana hizmet vardır. Özellikle kadınlarımızın, çocuklarımızın, yaşlılarımızın, engelli kardeşlerimizin hayat kalitesinin iyileştirilmesi konusunda, apayrı bir hassasiyetimiz var. 15 yıllık iktidar dönemimizde, engelli kardeşlerimiz adeta kabuğunu kırdı ve her biri birer başarı hikayesi yazdı, yazmaya devam ediyor. Dört duvar arasından çıkarak engelli kardeşlerimiz toplumun içine girdi ve toplumla beraber kaynaştılar. Artık ülkemizde hiçbir engelli kardeşimizin hayal kurmasının önüne kimse engel koyamıyor. Hayaline 'nasıl ulaşırım' korkusu yaşamıyor. Yarınına ümitle bakıyor."

Başbakan Yıldırım, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na Türkiye'nin ilk defa ev sahipliği yaptığını, dünyanın en büyük 3. spor organizasyonu olan bu etkinlikte 46 madalya kazanıldığını söyledi.

Paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu, Down Sendromlular Avrupa Açık Yüzme Şampiyosı'nda rekor kıran Muhammet Tuğrul Şahin ve İrem Öztekin'in, büyük başarıya imza atanlardan sadece bir kaçı olduğunu aktaran Yıldırım, Ampute Milli Futbol Takımı'nın aldığı şampiyonluğun herkesin göğsünü kabarttığını ifade etti.

Fulya Akkaya'nın 2017 yerleştirme sınavında tam 5 puan çeşidinde Türkiye birincisi olduğunu ve ülkenin en seçkin üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi'nde iktisat okuduğunu vurgulayan Yıldırım, onun da Lokman Ayva'nın yolunda emin adımlarla gittiğini söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurumlarında yetişen Ayşegül Tahtakale'nin de gülle atmada madalyadan madalyaya koştuğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini yapan Gülşah Yağmur Yazıcı'nın da bir sanatçı olduğunu anlatan Yıldırım, "Sadece Cumhurbaşkanımızın değil herkesin portresini en güzel şekilde yapıyor. Benimkini biraz asık suratlı yapmış ama ziyanı yok." diye konuştu.

"Nüfusumuzun yüzde 7'sinin engellilerden oluştuğu hesap ediliyor"

Dünyada bugün yaklaşık 7,5 milyardan fazla insanın yaşadığını, bu nüfusun bir milyarının öyle veya böyle herhangi bir engelle karşılaşarak yaşamını sürdürmek zorunda olduğunu ifade eden Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ülkemizde ise nüfusumuzun yüzde 7'sinin engellilerden oluştuğu hesap ediliyor. Bu oranı dikkate aldığımızda, aileleriyle birlikte yaklaşık 25 milyon insandan bahsediyoruz. Tarihe baktığımızda Peygamber Efendimizin hayatından bu konuda çıkaracağımız çok ama çok önemli dersler var. O, engelli sahabeleri, hayatın dışında tutmadan, farklı yöndeki yetenekleriyle değerlendirmiştir. Görme engelli Abdullah Bin Ümmi Mektum'u Mescid-i Nebevi'de müezzin olarak görevlendirmiş, Medine dışına çıktığında da yerine devlet başkanlığına vekil bırakması, engellilere verdiği önemi gösteriyor.

Peygamber Efendimiz bir gün vaaz verirken, bir görme engellinin yanına geldiğinde ilgilenmemesi üzerine ayet nazil olmuş ve kendisi 'yüzünü çevirdin' diye uyarılmıştı. Yani engellilere Cenabıhak'kın verdiği ehemmiyetin önemini burada görüyoruz. Hiçbir şekilde engelli engelsiz diye bir ayrım yapmamız söz konusu olamaz. Çünkü biz, yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü. İşte biz de bu alanda inanç ve medeniyet tarihimizden aldığımız ilhamları çağımızın çözüm yöntemleriyle birleştirdik."

"2018'de 5 bin kardeşimizi işe başlatacağız"

Korumalı iş yeri projesinin başlatıldığına vurgu yapan Yıldırım,Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk uygulamayı gördüklerini ifade etti.

Yıldırım, çok güzel bir örnek olan bu projelerin sayısını bütün OSB'ye yaygınlaştıracaklarını dile getirerek "Ayinesi işdir kişinin lafa bakılmaz' işte rakamlar, örnekler ortada. İnşallah 2018'de 5 bin kardeşimizi tekrar işe başlatacağız. Biliyorsunuz, engellilerin torpille kayırmayla işe girmesi dönemini sona erdirdik, merkezi sistemle atama dönemini başlattık ve yeni bir düzenleme daha yaptık, engelli KPSS'ye girenlerin hakkı 2 yıla yanıyordu, şimdi 4 yıla kadar o puanınız geçerli olacak. Tekrar sınava girme ihtiyacı olmayacak, hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Hiçbir şekilde engelli-engelsiz diye ayrım yapmalarının söz konusu olamayacağını belirten Yıldırım, "Çünkü biz yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Hepimiz Cenabı Hakk'ın birer kuluyuz." dedi.

Yıldırım, "Engelli vatandaşlara hizmette yönetim zafiyetini ortadan kaldırdıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Yerel yönetimlerimiz adeta bir zihniyet devrimi yaşadı ve güzel hizmetlere imza attılar. Yasal düzenlemelerde ise işe ilk olarak kanunlarımızdaki aşağılayıcı ifadeleri çıkararak başladık. 'Çürük', 'sakat', 'özürlü' gibi ifadeleri metinlerin dışına attık. 2005'te Türkiye'de ilk defa Engelliler Kanunu'nu biz çıkardık. Engelli kardeşlerimize ayrıcalığı bir insan hakkı olarak anayasal güvenceye aldık, anayasada böyle bir değişiklik yaptık."

Başbakan Yıldırım, bütçeden sosyal desteklere ayrılan kaynağı 15 yılda tam 27 kat artırdıklarını ve 1,5 milyardan 38 milyarın üzerine çıkardıklarını ifade ederek, "İş-Kur eliyle 15 yılda 366 bin kardeşimize, engelliye, iş, aş sağladık. 2002'de 5 bin civarında devlette engelli çalışırken bugün bu sayı 50 binin üzerine çıkmıştır. Tam 10 kat artıştan bahsediyoruz. Kendi işini kurmak isteyen kardeşlerimize karşılıksız destek veriyoruz. Bugüne kadar 800 engelli devlet desteğiyle kendi işini kurdu." şeklinde konuştu.

Muhabir: Çiğdem Alyanak, Murat Paksoy, Hanife Sevinç, Hatice Şenses Kurukız



