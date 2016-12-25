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Başbakan Yıldırım'dan 'Hanuka Bayramı' mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Musevi vatandaşların "Hanuka Bayramı"nı tebrik etti.

Başbakan Yıldırım'dan 'Hanuka Bayramı' mesajı

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Bugüne dek her türlü ötekileştirme ve ayrımcılığa karşı insan hak ve özgürlüklerinden yana tavır alan bizler, bu anlayışımızı bundan sonra da muhafaza edeceğiz.

Yıldırım, Musevi vatandaşların "Hanuka Bayramı" dolayısıyla yayımladığı mesajında, tarih boyunca medeniyetlerin ve kültürlerin kesişme noktası olan, bütün ırk, din ve inançlara kucak açan Türkiye'nin, bu çeşitliliğin getirdiği zenginlikle herkesin barış ve huzur içinde yaşadığı bir coğrafya olduğunu belirtti.

Zenginlik ve huzur ortamının son olarak 15 Temmuz menfur darbe girişiminde olduğu gibi türlü sınamalardan başarıyla çıktığını ifade eden Yıldırım, girişimin arkasındakilerin niyeti ne olursa olsun bu tür hadiselerin milli birlik ve beraberliğin daha da güçlenmesi için birer vesile teşkil ettiğini vurguladı.

"Her kesimin hak ve hukuku devletin güvencesi altında"
Başbakan Yıldırım, bu topraklarda, inanç özgürlüğü başta olmak üzere her kesimin hak ve hukukunun devletin güvencesi altında bulunduğuna, husumetten uzak, saygıya ve yardımlaşmaya dayalı komşuluk ve insan ilişkilerinin sosyal hayatın hakim özelliği olduğuna işaret etti.

Yıldırım,"Bugüne dek her türlü ötekileştirme ve ayrımcılığa karşı insan hak ve özgürlüklerinden yana tavır alan bizler, bu anlayışımızı bundan sonra da muhafaza edeceğiz. Türk halkı bu tarihi miras ve kültürel zenginliğiyle barış ve hoşgörü kültürünün güçlenerek tüm dünyada hakim olması için çalışmayı sürdürecektir. Bu anlayışla değerli Musevi vatandaşlarımızın ve tüm Musevilerin Hanuka Bayramı'nı kutluyor, kendilerine sağlık, iyilik ve esenlikler diliyorum."ifadelerini kullandı.

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