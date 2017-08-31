Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi pdy dava
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz
Bilinmeyen numaraya son
Bilinmeyen numaraya son
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Eğitim masrafı beşikte başlıyor

Başbakan Yıldırım'dan kabir ziyareti

- Başbakan Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Makamı, Feriköy ve Çengelköy mezarlıklarını ziyaret ederek dua etti

Başbakan Yıldırım'dan kabir ziyareti

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Makamı ile Feriköy ve Çengelköy mezarlıklarını ziyaret ederek dua etti.

Bazı akraba ve şehitlerin kabirlerini eşi Semiha Yıldırım ile ziyaret eden Başbakan Yıldırım, ilk önce Şişli'deki Feriköy Mezarlığı'na geldi. Burada babaannesi Nazife Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu akrabalarının kabirlerini ziyaret eden Başbakan Yıldırım, akrabalarının kabirleri başında dua etti.

Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışındaki 15 Temmuz Şehitler Makamı'na gelen Başbakan Yıldırım, burada da bir süre dua etti.

Daha sonra Çengelköy Mezarlığı'na yönelen Başbakan Yıldırım'ın konvoyu, Çengelköy'den geçerken, Yıldırım'ın isteği üzerine makam aracı durdu. Burada vatandaşlarla ve esnafla bir süre sohbet eden Başbakan Yıldırım, vatandaşların bayramlarını kutladı, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başbakan Yıldırım, daha sonra Çengelköy Mezarlığı'nda eşi Semiha Yıldırım'ın aile kabristanı ile 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenlerin mezarlıklarını ziyaret edip dua etti, 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerine karanfil bıraktı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Şehitler MakamıBaşbakan Binali YıldırımÇengelköy MezarlığıFeriköy MezarlığıSemiha YıldırımZiyaret
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5