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Başbakan Yıldırım'dan KKTC'nin kuruluş yıl dönümü mesajı

Başbakan Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 34'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, KKTC'nin adil ve kalıcı bir çözüme yönelik mücadelesine tüm dünyanın şahit olduğunu bildirdi.

Başbakan Yıldırım'dan KKTC'nin kuruluş yıl dönümü mesajı

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, demokratik bir hukuk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ada'da barış ve istikrarı korumayı hedeflediğini, adil ve kalıcı çözüme yönelik mücadelesini iyi niyet ve sabırla sürdürdüğünü belirterek, buna bütün dünyanın şahit olduğunu bildirdi.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 34'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Maruz kaldığı haksızlık, baskı ve zulümler karşısında asil mücadelesini cesurca sürdüren Kıbrıs Türkü'nün, 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayat vererek Türk milleti için gurur kaynağı olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, mesajında "Demokratik bir hukuk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ada'da barış ve istikrarı korumayı hedeflemekte, adil ve kalıcı bir çözüme yönelik mücadelesini iyi niyetle ve sabırla sürdürmektedir. Buna bütün dünya şahittir. Ada'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türkü'nün eşit statüsünü güvence altına alarak uluslararası toplumla bütünleşmesini sağlayacak bir anlaşmanın gerçekleşeceğine inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi, ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik anavatan desteği hassasiyetle sürdürülecektir. Kıbrıs Türkü, Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü altında aydınlık yarınlara güvenle ilerleyecektir. Bu gurur verici günde, Kıbrıslı Türk kardeşlerimin mutluluğunu en içten duygularımla paylaşıyorum. Cumhuriyet Bayramınızı şahsım ve hükümetim adına tebrik ediyor, barış, güven ve refah dolu nice yıllar diliyorum."

Muhabir: Sarp Özer

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