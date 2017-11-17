Başbakan Yıldırım'ın Hakkari ziyareti

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bilesiniz ki ülkemiz yükselmektedir, bilesiniz ki kim olursa olsun, ne olursa olsun ne kardeşliğimizi ne de ülkemizin ve insanımızın zengin olmasını engelleyebilecektir." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'a Hakkari'deki temaslarında eşlik eden İçişleri Bakanı Soylu ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Cumhuriyet Caddesi'nde halka hitap etti.

Soylu, ülkenin geleceğinin aydınlık olduğunu belirterek, "Bilesiniz ki ülkemiz yükselmektedir, bilesiniz ki kim olursa olsun ne olursa olsun ne kardeşliğimizi ne de ülkemizin ve insanımızın zengin olmasını engelleyebilecektir. Allah sizlerden razı olsun. Yolumuz açık ve nettir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milletin hizmetkarıyız" sözünü şiar edindiklerini vurgulayan Soylu, birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni etti.

Soylu, "Akşamın bu saatinde Hakkari'de, buradan bütün dünyaya bütün Türkiye'ye şu anlamlı tabloyu hediye ettiğiniz için minnettarız, müteşekkiriz." dedi.

- "Bu kardeşliğin resmidir, birlikteliğin görüntüsüdür"

Milli Savunma Bakanı Canikli de Hakkari'de muhteşem bir tablonun ortaya çıktığını ve bunu bütün dünyanın görmesi gerektiğini vurguladı.

"Hakkari'nin bu meydanından bu görüntüyü bütün dünya görsün. Bu kardeşliğin resmidir, dostluğun, birlikteliğin görüntüsüdür. Bütün dünya bu manzarayı görsün. Avrupa, sen de gör bu manzarayı. Burası Hakkari, burada kardeşlik, dostluk var. Burada Türkiye'nin bütünlüğü var." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların birlikteliğinin, kimsenin bu millete diz çöktüremeyeceğini ortaya koyduğunu dile getiren Canikli, şunları kaydetti:

"Ey Avrupa. Bu fotoğrafı gördükten sonra hesabını yap bu kardeşliği bozamazsın, uğraşma. Hain örgütler, bu kardeşliğin fotoğrafına iyi bakın. Bu kardeşliği, bu dostluğu hiç kimse bozamaz, yıkamaz. Bu ülkenin bütünlüğünü hiç kimse ortadan kaldıramaz Allah'ın izniyle. Bu fotoğraf, onun tescilidir."