Başbakan Yıldırım'ın, iş dünyası temsilcileriyle buluşması

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Zeytin yasasıyla ilgili Başbakanımızın da bahsettiği şeyi destekliyoruz. Özellikle üretimin ve yatırımın önünü açabilmek için mera vasfını kaybetmiş birtakım araziler, her ne kadar zeytinlik de olsa burada herhangi bir sıkıntı olmaması lazım." dedi.

Büyükekşi, Başbakan Binali Yıldırım ve iş dünyası temsilcilerinin Dolmabahçe'deki buluşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TİM Başkanı Büyükekşi, Başbakan Yıldırım'ın "2016'nın sonunda başladı, 2017'de ihracat artmaya devam ediyor. Bu senenin hedefi 153 milyar dolardı. Bunu geçecek miyiz? Hadi şunu 160 diyelim de düz olsun." sözlerini değerlendirdi.

Orta Vadeli Programın hedefinin 153 milyar dolar olduğunu aktaran Büyükekşi, "Bizim hedefimiz de 155 milyar dolardı. Sayın Başbakanımız bugün 160 milyar doları ifade etti. İnşallah elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Türkiye'de ihracatta geçen ay son derece önemli bir artış oldu. Yüzde 15,8. Bu önümüzdeki aylarda da tekrarlanırsa 155'in üzerine çıkmak 160'ı yakalamak en büyük hedefimiz olacak. O da zaten Türkiye'nin bugüne kadar yapmadığı bir ihracat rakamı olmuş olur." diye konuştu.

Büyükekşi, Başbakan Yıldırım'ın bahsettiği teşvikleri anımsatarak, şunları kaydetti:

"Üretimin önünü açmak için bir paket var. Zeytin yasasıyla ilgili Başbakanımızın da bahsettiği şeyi destekliyoruz. Özellikle üretimin ve yatırımın önünü açabilmek için mera vasfını kaybetmiş birtakım araziler, her ne kadar zeytinlik de olsa burada herhangi bir sıkıntı olmaması lazım. Gerek liman gerek lojistik gerekse de sanayi yatırımlarında mera vasfını kaybetmiş yerlere ismi her ne kadar zeytinlik de olsa bu Türkiye'nin ekonomisinin gelişmesi için yapılıyor. Biz de bu yapılan çalışmayı ve kanunu destekliyoruz. Bu da Türkiye'nin ekonomisinin ve ihracatının artması demek. Aynı zamanda Türkiye'de refahının artması demek. İstihdamın ve büyümenin artması demek."

Başbakan Yıldırım'ın bankalar konusundaki değerlendirmelerine dikkati çeken Büyükekşi, faizlerin düşük olması gerektiğini anlattı.

- TÜSİAD Başkanı Bilecik'in değerlendirmesi

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik ise iftara katıldıkları için son derece mutlu olduklarını söyledi.

Başbakan Yıldırım'ın her zamanki gibi içten davrandığını belirten Bilecik, "İçeride bütün yapılanları, aşağı yukarı son dönemde yapılanları, bütün teşvikleri yeniden izah etti, altını çizdi. 'Tabii bir noktada artık bu finansal sistemin esas kaldıraçları olan bankacılık sektörüne dönük olarak yapılması gereken noktalar kaldı." dedi.

Bilecik, Başbakan Yıldırım'ın bankacılık sektörüne ilişkin ifadelerini şöyle değerlendirdi:

"Bankacılık ve finansal sisteme getirecekleri birtakım kolaylıklar olması gerekir diye düşünüyorum. Bu da zaten TÜSİAD tarafından beklenen bir şey. Çünkü burada hak eden ekonominin temel fonksiyonlarına bakıldığı zaman esas ana nokta inanın enflasyonun aşağı inmesi. Bu indiği takdirde ki, bu işte Merkez Bankası'nın yaptığı yapacağı bütün kaldıraçlamalarla bütün bu anlamda aksiyonlarla gerçekleşecek bir hareket olacağına kuvvetle inanıyorum."