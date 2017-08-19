"Başbakan Yıldırım'ın Singapur ziyareti derin dostluğumuzun göstergesi"

ANKARA (AA) - ECENUR ÇOLAK - Singapur'un Ankara Büyükelçisi A. Selverajah, Başbakan Binali Yıldırım'ın ülkesini ziyaretine ilişkin, "Başbakan Yıldırım, Singapur'a yapacağı bu ziyaretle iki ülke arasında gittikçe sağlamlaşan derin dostluğun altını tekrar çiziyor. Singapur, 2018'deki ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği) dönem başkanlığında, Türkiye'nin sektörel diyalog ortaklığı çerçevesinde ASEAN ile ilişkilerini güçlendirmek adına beraber çalışmayı dört gözle bekliyor." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Selverajah, Başbakan Yıldırım'ın 21-22 Ağustos tarihlerinde bu ülkeye yapacağı resmi ziyareti öncesinde AA muhabirine iki ülke ilişkilerine yönelik değerlendirmede bulundu.

Türkiye ile Singapur'un 2019'da diplomatik ilişkilerinin 50. yılını dolduracağını söyleyen Selverajah, aslında iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 20. yüzyılın başında Ahmet Ataullah Efendi'nin Singapur'a başkonsolos atanmasına kadar uzandığına işaret etti.



İkili ilişkilerin özellikle son yıllarda yapılan karşılıklı üst düzey ziyaretler ve imzalanan önemli anlaşmalarla istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam ettiğini belirten Selverajah, Başbakan Yıldırım'ın ülkesine ziyarete ilişkin şunları kaydetti:

"Başbakan Binali Yıldırım, Singapur'a yapacağı bu ziyaretle iki ülke arasında gittikçe sağlamlaşan derin dostluğun altını tekrar çiziyor. Singapur, 2018'deki ASEAN dönem başkanlığında Türkiye'nin sektörel diyalog ortaklığı çerçevesinde ASEAN ile ilişkilerini güçlendirmek adına beraber çalışmayı dört gözle bekliyor. Sayın Başbakan'ın ziyareti de Türkiye-Singapur ilişkilerinin daha etkin olmasını sağlayacak. Aynı zamanda 2019 yılında kutlayacağımız Türkiye-Singapur diplomatik ilişkilerinin 50. yıl dönümüne hazırlanmamıza da katkıda bulunacak. Yıldırım'ın ziyaretinde ,Güneydoğu Asya Çalışmaları Enstitüsü'nün (ISEAS) '41. Singapore Lecture' etkinliği kapsamında 'Türkiye-Singapur İlişkileri: Akıllı Bir Stratejik Ortaklık Kurmak' konulu bir konuşma yapması, Singapur Cumhurbaşkanı Tony Tan ve Başbakan Lee Hsien Loong ile görüşmesi bekleniyor. Bu görüşmeler, Singapur'un en üst düzey siyasi liderlerinin Türkiye'yi, dış politikasını ve ASEAN ile Asya-Pasifik bölgesine verdiği önceliği daha iyi anlamalarını sağlayacak. Aynı zamanda bu ziyaret, Singapur'a bölgesindeki gelişmelere Türkiye'nin perspektifinden bakma fırsatı da verecek."

- "Sektörel diyalog ortaklığı ticaret ve yatırımları artıracak"

İki ülkenin uzun süreli ilişkilerinin son dönemde atılan adımlarla güçlendirildiğine dikkati çeken Selverajah, Türkiye ile Singapur'un 2014 yılında imzaladığı Stratejik Ortaklık Belgesi ile kısa süre önce onay süreci tamamlanan Türkiye-Singapur Serbest Ticaret Anlaşması'nın da ilişkilerin kuvvetli bir stratejik ortaklığa dönüşmesi için çok önemli bir altyapı oluşturduğunu vurguladı.

Türkiye ve Singapur'un ticaret hacminin 1 milyar dolar seviyesinde olduğunu dile getiren Selverajah, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması ve Stratejik Ortaklık Belgesi'nde yer alan fikirlerin hayata geçirilmesiyle bu miktarın rahatlıkla artırılma potansiyelinin bulunduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de faaliyet gösteren Singapurlu şirketlerin bulunduğunu söyleyen Selverajah, Türk ve Singapurlu şirketin ortak işlettiği Mersin Uluslararası Limanı'nın da bunun bir örneği olduğunu hatırlattı. Büyükelçi Selverajah, konuşmasına şöyle devam etti.

"Türkiye'nin ASEAN'ın sektörel diyalog ortağı statüsünün ikili ticaret hacmimizi artıracağına, Türk işadamlarına Singapur ve ASEAN bölgesinde daha fazla yatırım fırsatı sağlayacağına eminiz. Aynı şekilde bu sektörel diyalog ortaklığı, Türk ve Singapurlu şirketlerin Asya-Pasifik pazarında müşterek ortaklıklar kurmasını da teşvik edecek. Halihazırda iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın da Singapurlu işadamlarını Türk şirketleriyle ortaklık kurarak Türkiye'de ve Türk şirketlerinin güçlü mevcudiyet gösterdiği, iş tecrübesine sahip olduğu çevre bölgelerde yatırım yapmaya teşvik edeceğini umuyoruz. Türkiye'nin ASEAN'ın sektörel diyalog ortaklığına ilişkin Eylem Planı'nda ortaya koyduğu iş birliği alanlarıyla, Türkiye ile Singapur ve diğer ASEAN ülkeleri arasında daha fazla turizm akışı, elektronik ticaret, küçük ve orta ölçekli girişimler, araştırma-geliştirme, diplomatik eğitim ile kamu-özel ortaklığı projeleri olmasını bekliyoruz."

Başbakan Yıldırım ile beraberindeki iş heyetinin ziyaret çerçevesinde Singapurlu şirketlerle iş forumu ve yemekte bir araya geleceğini belirten Selverajah, bu etkinliklerin de Singapurlu iş insanlarının Türkiye'deki ticaret ve yatırım fırsatlarını görmesine, aynı zamanda Türk şirketlerini tanımasına olanak sağlayacağını ifade etti.

- "Türkiye'nin Asya'ya odaklanan dış politikasından dolayı çok mutluyuz"

Türkiye'nin Asya ile Avrupa kıtaları arasında köprü görevi gördüğüne işaret eden Selverajah, böyle bir stratejik konuma sahip olan Türkiye'nin, hem Asya hem de Avrupa'yla güçlü ortaklık kurmaya çalışması gerektiğini dile getirdi.

Bu döneme kadar Türkiye'nin Gümrük Birliği Anlaşması, karşılıklı ticaret ile yatırımlar ve NATO üyeliği sayesinde Avrupa ile güçlü bir ilişki inşa ettiğine dikkati çeken Selverajah, Türkiye ve Avrupa'ya karşılıklı fayda sağlayan böylesine güçlü siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye devam etmesini temenni etti.

Büyükelçi Selverajah, "Ama Türkiye özellikle Asya'ya odaklanan çok yönlü bir dış politika izlemeye karar verdiği için çok mutluyuz. ASEAN, Çin ve Hindistan gibi muazzam ekonomik fırsatları barındıran Asya kıtası, 21. yüzyılın başlıca gelişme gösteren bölgelerinden. Bu bakımdan Türkiye'nin bu kararı çok yerinde. Türkiye'nin ASEAN ülkeleriyle güçlü ikili ilişkilerinin ve ASEAN ile yeni kurulan bu kurumsal bağın daha güçlü siyasi, ekonomik, kültürel ve halktan halka ilişkiler oluşturacağına inanıyoruz." dedi.

- İki ülke arasındaki örgün ve teknik eğitim iş birliği

Türkiye ile Singapur arasındaki ilişkilerin geliştirilebileceği daha başka alanlar da olduğuna işaret eden Selverajah, Singapur Dışişleri Bakanlığı Teknik İşbirliği Genel Müdürlüğü ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Afrika ve Asya'nın gelişen ülkelerinden katılımcılara yönelik teknik destek programları üzerinde çalıştığı bilgisini verdi.

Bu çerçevede, 2015'te Ankara'da Afrika ülkelerinden katılımcılara yönelik "Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi" ve 2016'da Singapur'da Asya ülkelerinden katılımcılara yönelik "Gıda güvenliği" programlarını yapıldığını anlatan Selverajah, iki kurumun bu yıl içerisinde Ankara'da bir program daha düzenleyeceğini dile getirdi.

İki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliğine de değinen Selverajah, Türkiye ve Singapur'daki üçer üniversitede öğrencilerin karşılıklı değişim programlarından yararlandığını kaydetti.

Türkiye ile Singapur'un diplomatların eğitimi konusunda da mutabakat zaptı bulunduğunu anımsatan Selverajah, bu kapsamda iki ülke diplomatlarının karşılıklı olarak diplomasi akademilerine katıldığını bildirdi.

Büyükelçi Selverajah, bu yıl Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) sağladığı burs ile Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programına (KATİP) bir diplomatın katılmasını planladıklarını belirtti.