Başbakan Yıldırım'ın vekalet kurbanı Karadağ'da kesildi

BİJELO POLJE (AA) - Başbakan Binali Yıldırım'ın Türk Kızılayı aracılığıyla vekalet kurbanı, Karadağ'ın kuzeyindeki Bijelo Polje şehrinde kesildi.

Türk Kızılayı temsilcilerinin yanı sıra Başbakan Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım ve Karadağ İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Rifat Fejzic'in de katılımıyla kesilen kurban, Karadağ'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

İlhami Yıldırım, Karadağ'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk Kızılayı aracılığıyla Bijelo Polje'de vekalet kurbanlarının kesiminin veterinerler eşliğinde en iyi şekilde yapıldığını söyledi.

Yıldırım, kesim işleminde Fejzic'in de bulunmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Fejzic de Karadağ İslam Birliğinin Türkiye ile son derece güzel iş birliğine sahip olduğunu aktararak, her yıl kesilen kurbanların büyük kısmının Mehmet Fatih Medresesi öğrencilerine ulaştırıldığını söyledi.

Fejzic ayrıca Başbakan Yıldırım'ın kardeşini misafir etmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Vekaleten Kurban Kampanyası kapsamında Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Kosova, Makedonya ve Arnavutluk'ta kurban kesimi gerçekleştiren Türk Kızılayı, bu yıl da Balkanlar'daki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Karadağ'da bu yıl bin 750 hisse kurban kesen Türk Kızılayı, Bosna Hersek ve Kosova'da bin 400, Makedonya ve Arnavutluk'ta 2 bin 100, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde de bin 750 hisse karşılığı kurban kesimi gerçekleştiriyor.