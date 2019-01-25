Basım yayın ve medya sektörünün geleceği MÜSİAD'da ele alındı

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından sektörün önde gelen temsilcilerinin katılımıyla genel merkezde "Basım Yayın ve Medya Sektörü Buluşması" programı düzenlendi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, "Basım Yayın ve Medya Sektörü Buluşması" programına, Basım Yayın ve Medya Sektör Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, Eğitim, Kültür ve Yayın Komisyonu Başkanı Melike Günyüz, Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Develioğlu, Türkiye’nin önde gelen STK’ları ve sektörün öncü isimleri katıldı.





- "İhtiyacımız olan şey uluslararası rekabet gücümüz"





Etkinliğin açılışında konuşan Basım Yayın ve Medya Sektör Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, Türkiye’deki yayıncılık faaliyetlerinin dünya standartlarında gerçekleştiğini belirtti.

Kağıt fiyatlarındaki artışa rağmen 2018'de bir önceki yıla göre artış gerçekleştiğini kaydeden Karatemiz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2018, ülkemizin çeşitli ekonomik sıkıntılarla, yükselen döviz kuru ve faiz oranlarıyla karşı karşıya kaldığı, üretim, sanayi ve ticaretin çok olumsuz olarak etkilendiği bir yıl olarak geride kaldı. İthal girdilerdeki fiyat artışları ham madde temininde, basım-yayın sektörü açısından kâğıtta ve baskı malzemesi maliyetlerinde ciddi artışlara yol açtı. Yaz aylarında oluşan karamsar ortam ile birlikte ödeme dengelerinde ciddi sıkıntılar yaşandı. Çok ciddi sabit yatırım sahibi olan işletmeler, işleyecek ham madde temin etmekte sıkıntılar yaşadı. İç piyasa önemli ölçüde daraldı ve sadece iç piyasaya çalışan işletmelerimiz zor bir sürecin içerisine girdi.

Yayıncılık alanında tüm bu zor koşullara rağmen 2018'de üretilen bandrol sayısı 410 milyon seviyesinde gerçekleşmiş ve bir önceki yılın rakamı olan 407 milyon sayısını aşmayı başarmıştır. Fakat ekonomik açıdan sıkıntılı geçen süreç devam ediyor ve etkisi bir dönem daha devam edecek gibi gözüküyor. Bu zor şartlara rağmen basım-yayın sektörümüzün özelde Avrupa, genelde dünya ile rekabet gücünün var olduğunun da altını çizmemiz gerekiyor. Bu zor şartlarda bu rekabet gücümüzü koruyacak tedbirleri almak durumundayız. Daralan iç piyasa ortamına önümüzdeki dönemde ihtiyacımız olan şey uluslararası rekabet gücümüzdür."





- Çocuklara yönelik nitelikli eserler ortaya koyulmalı





Eğitim, Kültür ve Yayın Komisyonu Başkanı Melike Günyüz de yayıncılık ile ilgili yasaların oluşturulması noktasında çalıştay yapılarak ilgili muhataplara iletilmesi gerektiğini belirterek, "Kültür Ekonomisi' raporu hazırladıklarını bildirdi.

Günyüz, "Kitap fuarları, kitabevleri, satış sitelerinin yetersizliği sebebiyle oluşuyor. Fuarların sektörün üzerinde ciddi bir mali yükümlülüğü söz konusu. Bu noktada yayıncılık fuarlarının standartlarının belirlenmesi elzem." ifadelerini kullandı.

Çocuklara yönelik yapılan yayınlar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Günyüz, şunları kaydetti:

"On binin üzerinde çocuk kitabı basıldığı halde yurt dışında ihracatını yaptığımız miktar oldukça az. Bu da üretilen kitapların niteliksizliğinden kaynaklanıyor. Bu minvalde, Milli Eğitim Bakanlığı nitelikli yayınlar konusunda daha seçici olmalı. Pedagojik olarak kitap içeriklerinin niteliği artırılmalı. Ayrıca, kitap, öğretmen ve anne-baba ilişkilerinin iyi ölçülmesi gerekiyor. Kitapların üretimi ve nitelik eserlerin verilmesi konusunda daha kararlı ve nitelikli raporlarla hazırlık yapılmalı. Kütüphaneler sadece sınav hazırlığı yapan öğrencilerle doluyor. Kütüphanelerin esas işlevi sadece bu olmamalı, aynı zamanda toplumun her kesiminden gidilip kültürel araştırma ve okumaların yapıldığı mekânlar olmalı."

UTESAV Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Develioğlu ise "İTO, hami okul projeleriyle sektörün gelişmesi adına önemli desteklerde bulunuyor. Halihazırda iyi niyetlerle yapılan bu tür faaliyetlerin sayılarının artırılması gerekiyor. Tematik okul projeleri konusunda MÜSİAD’ın da öncülerinden olarak yer aldığı projelerin sayısının artırılması en büyük temennimiz." ifadelerini kullandı.