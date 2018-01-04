Basın Danışmanları Platformu, haber yöneticileriyle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Basın Danışmanları Platformu, geleneksel basın buluşmaları kapsamında, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan ve Show TV Haber Genel Yayın Yönetmeni Ramazan Kurnaz'ı ağırladı.

Basın Danışmanları Platformu Başkanı ve Bahçelievler Belediyesi Basın Danışmanı Vehbi Güleş, Arnavutköy'de bir restoranda düzenlenen etkinliğin açılışındaki konuşmasında, basın danışmanları ve gazeteciler arasındaki bağı güçlendirmek, fikir alışverişinde bulunmak için bu toplantıları düzenlediklerini söyledi.

Etkinlikte, basın danışmanları, katılımcılar Altınalan ve Kurnaz'a çeşitli sorular yönlendirdi.

AA İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan da bir soru üzerine, AA'nın, 1920'de milli mücadeleyi geniş kitlelere duyurmak amacıyla kurulduğunu vurguladı.

AA'nın 98 yıllık haber tecrübesini anlatan Altınalan, "Anadolu Ajansı artık, 13 dilde yayın yapan, 97 ülkede temsilciliği olan dünyanın en önemli haber ajanslarından biri haline geldi. Her gün bin 190 haber, 2 bin 300 fotoğraf ve 310 video yayınlanıyor. 2013 yılında Finans Haberleri Editörlüğü'nün kurulmasıyla Merkez Bankası verileri de artık Anadolu Ajansı tarafından yayımlanmaya başlandı." dedi.

Hüseyin Altınalan, doğru, tarafsız ve hızlı haber yapma ilkelerini ön planda tutarak yayın yaptıklarını söyledi.

AA'nın kamu diplomasisi yürütmede ve uluslararası arenada algı operasyonlarına karşı üstlendiği role ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altınalan, şöyle devam etti:

"Ülkemizin kamu diplomasi organıyız. Mesela Amerika'nın Suriye'de YPG, PYD'ye yaptığı silah yardımını yerinde görüntüledik. Beyaz Saray'a bunu sorduğumuzda bocaladılar. 'Esad niye Esed oldu? Bu özellikle çok polemik konusu oluyor. 'Esad, kardeşimdi, ara bozuldu Esed oldu.' diye bir iddia var. Anadolu Ajansı 2012'de Arapça birimini kurdu. Türk Dil Kurumu'na bunun doğrusunun 'Esed' olduğunu söyledik. Böyle kullanmamıza onay verdiler. Esed, aslan demektir. Esad ise mutlu, mesut anlamına gelir. İngilizce 'asad'dan alınmış. Aslında kelimenin değişmesi tamamen Arapça biriminin kurulmasıyla alakalı. Mesela 'Yaser' değil, 'Yasir' yazarız. Doğrusu Yasir'dir. Arapça birimi kurulunca doğrusunu yazmaya başladık. Biz Esed yazdıktan sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 'Esed' demeye başladı. Politika değişikliği gibi yansıtmaya çalışıyorlar ama değil."

Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Ramazan Kurnaz da sorular üzerine, yaşamı yansıtan haberler yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Siyasi haberleri zaten ajanslardan alıyoruz. Bir bültende yaklaşık 30 haber yayına veriyoruz, bunun 15-20 dakikasını siyasi haberler oluşturuyor. Muhabirlerimizi genelde sokakta, haberin içinde çalıştırıyoruz." dedi.

Toplantıya Arnavutköy Belediyesi Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) Konya İl Müdürü Abdurrahman Cüneyd Fidancı da katıldı.

Toplantının sonunda, Altınalan, Kurnaz ve Fidancı'ya İSMEK kursiyerlerinin yaptığı üç boyutlu tablo hediye edildi.