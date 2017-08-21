Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Palladium 18. Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri doğa
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda
TOKİ, İstanbul'da bin 892 konutu kurayla satacak
TOKİ kurayla konut satıyor
İşte yeni emniyet müdürleri
İşte emniyetteki atamalar

Başına demir saplanan işçi ağır yaralandı

- Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir inşaatın ikinci katından düşen ve başına yaklaşık 1 metre uzunluğunda demir saplanan işçi, hastanede tedavi altına alındı

Başına demir saplanan işçi ağır yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir inşaatın ikinci katından düşen işçi, başına demir saplanması sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Veliahmet Mahallesi Hacı Kasım Sokak'ta bir inşaatın ikinci katında çalışan Sinan Yıldız, dengesini kaybederek yere düştü.

Bu esnada işçinin kafasına yaklaşık 1 metre uzunluğunda temel demiri saplandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yıldız, itfaiye ekiplerinin demiri kesmesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Demirin vücudunda kalan kısmıyla hastaneye kaldırılan Yıldız'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5