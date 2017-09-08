Başına demir saplanan işçi yoğun bakımdan çıktı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir inşaatın 3. katından düşen ve yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda inşaat demiri karın kısmından girip, kafatası ön tarafından çıkan işçinin tedavisi yoğun bakımın ardından Göğüs Cerrahi Servisinde devem ediyor.

İtfaiye ekibinin de katıldığı, yaklaşık 6 saat süren ameliyatın ardından kaldırıldığı yoğun bakım servisinde 15 gün geçiren işçi Sinan Yıldız (34) haftaya taburcu olabilecek.

Göğüs Cerrahi, Genel Cerrahi, Kulak Burun Boğaz, Göz ile Plastik Cerrahi uzmanlarının katıldığı operasyonun gerçekleştiği Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, operasyonun başarılı bir şekilde sonlandırıldığını, hastanın 15 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 2 gün önce servise transfer edildiğini belirtti.

Güneş, ''İnşaat demiri karın kısmından girip, göğüs kafesini geçerek, ağız tabanı, göz küresi yakınından ve kafatası ön tarafından çıkıyor... Hasta, 21 Ağustos'ta operasyona alınıyor. Göğüs, Genel Cerrahi, KBB, Göz ve itfaiye ekiplerinin katıldığı, sonrasında Plastik Cerrahinin katıldığı ciddi bir operasyon oldu.'' diyen Güneş, ''Batın kısmında bağırsaklarda yaralanmalar vardı, akciğer dokusunda yaralanma, diyafram, ağız tabanı ve göz küresi yakınında yaralanma vardı. Operasyon başarılı bir şekilde sonlandırıldı.'' diye konuştu.

Şimdiye kadar böyle bir vaka görmediğini ifade eden Güneş, şunları kaydetti:

"Hekimlerimiz de gurur duyacağımız bir müdahale yaptı. Hastanemiz zaten bu konuda bölgenin lokomotifi görevinde. Güzel işlerin yapıldığı, özellikli, komplike vakaların takip edildiği bir hastane. Ekibimizin başarılı operasyonu bizleri gururlandırmıştır. Asıl sevindirici olan hastamızın şifa ile hiçbir nörolojik defekti olmadan taburcu olması, şifa ile servise çıkması. Hastamız konuşuyor, yemeğini yiyor, mobilize olmuş durumda. Muhtemelen kısa dönemde de şifa ile hastamızı taburcu edeceğiz. Hastamız çok mutlu, onun yüzündeki gülümsemeyi görmek bizim için yeterli oluyor. Demir, ana organlara çok fazla zarar vermeden daha büyük bir travmayı önlemiş görünüyor. Mucizevi bir kurtuluş diyebiliriz. Hastamıza şifalar diliyoruz, inşallah en kısa sürede de ailesine kavuşur. Bir süre daha burada tutacağız.''

Göğüs Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Göksel Türker de hastanın iş kazası sonucu getirildiğini anımsatarak, ''17 yıllık hekimim ilk defa böyle bir travmayla karşılaştım. Bir şantiye demiri, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda, sol göğüs yan tarafından girip, göğüs kafesinden çıkıp, tekrar ağız tabanından girip, kafasından çıkmış. Diğer hekim arkadaşlarla gördüğümüzde şok yaşadık. İlk defa böyle bir durumla karşılaştık.'' diye konuştu.

''Filimlerde falan görüyoruz ama böylesini görünce şok olduk. Hastayı acil ameliyata hazırladık.'' diyen Türker, gerçekleştirilen operasyona ilişkin şunları söyledi:

''İtfaiye ekibini de çağırdık. Çünkü demir göğüs bölgesinden çıktıktan sonra kafa tabanına ilerlemekteydi, gerekli tetkiklerin yapılabilmesi, anestezi uygulanabilmesi için kesilmesi gerekiyordu. İş makinesiyle itfaiyeci arkadaşlar kestiler. Daha sonra ameliyata başladık, göğüsü açtık. Genel Cerrah arkadaşlarla birlikte demirin diğer parçalarını çıkarttık. Diyafram yırtılmış, akciğerde de yırtıklar vardı. Tamir ettik, göğüs bölgesinden çıktığı yeri de onardık. Ağız içindeki ve kafa tabanından çıkan demir parçasını da beyin cerrahisi, KBB ve plastik cerrahisinden arkadaşlar bizden sonra ameliyata devam ederek çıkardı. Bu kadar hızlı ilerlemesini beklemiyorduk ama çabamız, hastanın gayreti, Allah'ın lütfuyla hastayı yoğun bakımdan çıkaracak duruma getirdik. Servise aldık, hastamız yürümeye yemek yemeye başladı.''

Türker, ilaç tedavisi ve fizyoterapi sürecinin devam ettiğini, mobilize olan hastanın 1 hafta sonra taburcu olabilecek duruma geleceğini kaydetti.

Yaşadığı süreci anlatan Sinan Yıldız ise şöyle konuştu:

''Allahıma şükürler olsun. Sağlık durumum gayet iyiye gidiyor. Haftaya taburcu olabileceğimi söylüyorlar. İnşaatta düştükten sonra Kocaeli Devlet Hastanesine gittik, oradan buraya sevk oldum. İtfaiye ameliyathanede demiri kesti, sonrasını hatırlamıyorum. Uyandığımda ameliyat bitmişti. Tüm doktorlara, hemşirelere,herkese teşekkür ediyorum. 1 metreden, 50 santimden düşüp ölenler var. 10-12 metre yüksekten düştüm, 'Demir kurtardı.' diyelim. Demir olmasa betona çarpıp paramparça olabilirdim.''

Veliahmet Mahallesi Hacı Kasım Sokak'ta bir inşaatta çalışan Sinan Yıldız, 21 Ağustos'ta, dengesini kaybederek yere düşmüş, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda temel demiri vücuduna saplanmıştı. Yıldız, itfaiye ekiplerinin temelden demiri kesmesinin ardından demirin vücudunda kalan kısmıyla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılmış, oradan da sevk edildiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınmıştı.



