Başına düşen tahta parçası turisti yaraladı

İSTANBUL (AA) - İstiklal Caddesi'nde yürüyen İsrailli turist, 8. kattan başına tahta parçası düşmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi 150 numaradaki 8 katlı binanın çatısında inşaat faaliyetleri yürütüldüğü sırada caddede yürüyen İsrail vatandaşı R.A'nın başına yukarıdan bir sunta parçası düştü.

Turist kadın parçanın başına isabet etmesi üzerine yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı turiste ilk müdahaleyi yaparak Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Görgü tanıklarından Cengiz Sert, "Tahta bir parçaydı ama üstü sıvalıydı. Kadının başına düştü ve onu yaraladı." dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan ve tadilat yapılan bina yetkililerine ulaşan polis çalışmalarını sürdürüyor.