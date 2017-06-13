'Başınıza silah dayarlarsa pazarlık mümkün olmaz'

ANKARA (AA) - Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, bazı Körfez ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatması ve Katarlı diplomatların 48 saatte ülkelerinden ayrılmasını istemesiyle başlayan diplomatik kriz hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Katar'a karşı yapılan bu uygulamaların bir temeli bulunmadığına dikkati çeken Al Şafi, bilgisayar korsanlığıyla başlayan konunun daha sonra medya üzerinden yalan haberler üretilerek bir savaşa dönüştüğünü ve savaşın da siyasi hale geldiğini ifade etti.

Yaşananların gerçekten şaşırtıcı olduğunu vurgulayan Şafi, neler olduğunu ve özellikle nelerin talep edildiğini birçok ülkeden yetkililerin bilmediğini belirtti.

"Bu ülkelerin bize uyguladığı yaptırımlar ne kanunlara, ne dine ne ahlaka ne törelere ne de komşuluğa yakışan yaptırımlar değildir." diyen Şafi, bu durumun yaptırımları uygulayan ülkeleri küçük düşürdüğünü vurguladı.

"Oturup konuşmaya ve tartışmaya cesaretimiz var"

Katar'a karşı yaptırımların "düşman" olarak addedilen ülkelere karşı dahi uygulanmadığını dile getiren Şafi, "Her meseleyi oturup konuşmaya ve tartışmaya yeterli derecede cesaretimiz var. Eğer hatalı olduğumuz ispat edilirse hatamızı geriye çevirip, düzeltmeye de yeterli cesaretimiz var." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Şafi, dışarıdan gelecek baskıları kesinlikle kabul etmeyeceklerine dikkati çekerek, "Bu baskılar, bizleri hem iktidar hem de halk olarak ilkelerimize ve inançlarımıza daha sıkı bağlanmamızı ve birlik olmamızı artırır." şeklinde konuştu.

"Gerçek anlamda diyalog ve görüşmelerden yana değiller"

Katar'a abluka uygulayan ülkelerin krizin başladığı andan itibaren arabulucuları engellemek ve etkisiz kılmak için çaba harcadıklarına dikkati çeken Şafi, "Bu tutumları onların gerçek anlamda diyalog ve görüşmelerden yana olmadıklarını göstermektedir. Buna da resmi olarak açıklamalarında yer verdiler." dedi.

"Emirlerini uygulatmak istiyorlar ve bu da bizim için kesinlikle kabul edilmez bir durumdur." diye konuşan Şafi, Katar'ın gerçek ve yapıcı bir diyaloğa açık olduğunu ama bu ülkelerin Katar'a karşı attıkları adımlardan geriye dönmeleri gerektiğini vurguladı.

Şafi, ancak bu şartlar altında oturup açık bir akılla diyalog kurulabileceğinin altını çizerek, "Çünkü sizinle pazarlık masasına oturmak isteyenler aynı zamanda başınıza silah dayarlarsa bu mümkün olmaz." ifadesini kullandı.

Krize rağmen Doha'da hayat normal seyrinde

Şafi, Katar'da yaşanan ablukaya rağmen ekonomik anlamda ve halkın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Şafi, Katar'ın tek kara sınırının Suudi Arabistan tarafından kapatılmasına ve körfezdeki ülkelerin Katar'a ait uçaklara hava sahalarını kapatmasına rağmen ülkede her şeyin normal devam ettiğini ifade ederek Katar'a ait uçakların İran ve Türkiye hattı üzerinden uçuşlarına devam ettiğini söyledi.

"Türkiye kardeş ve dost ülke"

Gösterilen çabaların ikili ilişkilerin ekonomik, ticari ve siyasi anlamda olduğu gibi iki ülke halkları arasındaki bağları da güçlendireceğine dikkati çeken Şafi, "Türkiye kardeş ve dost ülkedir. Bizleri stratejik ilişkiler bir araya getiriyor ve bildiğiniz gibi bu ilişkiler kardeşlik, güven, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar üzerine kurulmaktadır." diye konuştu.