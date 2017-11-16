Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Pelin Yenigün Dilek Tamur Goudarzi-Pour hakkı eren Ufuk Özdemir Selahattin Demirtaş
Rekorlar borsaya çekti
Rekorlar borsaya çekti
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Yılın transferini yaptı
İşte yılın transferi
İş bulamayınca patron oldu
İş bulamadı patron oldu
SANTEK sona erdi
SANTEK sona erdi

Bask parlamentosu Katalonya'nın bağımsızlığını tanımadı

MADRİD (AA) - İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask özerk yönetim parlamentosu, Katalonya'nın 27 Ekim'de ilan ettiği tek taraflı bağımsızlık kararını tanımadı.Bask bölgesinde faaliyet gösteren ve ayrılıkçı siyaset izleyen EH...

Bask parlamentosu Katalonya'nın bağımsızlığını tanımadı

MADRİD (AA) - İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask özerk yönetim parlamentosu, Katalonya'nın 27 Ekim'de ilan ettiği tek taraflı bağımsızlık kararını tanımadı.

Bask bölgesinde faaliyet gösteren ve ayrılıkçı siyaset izleyen EH Bildu koalisyonunun, Katalonya'nın bağımsızlığının tanınmasına ilişkin Bask yerel parlamentosuna sunduğu öneri yapılan oylamada reddedildi.

Öneriye sadece yerel parlamentoda ikinci büyük parti olan EH Bildu'nun milletvekilleri "evet", Bask bölgesinde iktidarda olan Bask Milliyetçi Partisi (PNV) "çekimser", muhalefetteki partiler ise "hayır" oyu kullandı.

EH Bildu ve PNV'nin oylarıyla kabul edilen diğer bir öneride ise Katalonya parlamentosunun "yapıcı süreç" olarak adlandırdığı, bağımsızlık amacı taşıyan siyasi adımlarına Bask parlamentosunun saygı duyduğu belirtildi. İspanya merkezi hükümetinin Katalonya'da bağımsızlık girişimlerini durdurmak için özerklik haklarını askıya alan anayasanın 155. maddesi uygulamasını da eleştiren öneride "Katalonya'nın demokratik ve barışçıl şekilde kendi geleceğine karar verme hakkı sadece Katalan halkında ve onun meşru kurumlarındadır." ifadeleri yer aldı.

İspanya'nın 17 özerk yönetimi arasında en geniş haklara sahip Bask bölgesinde çoğunluk bağımsızlık girişimlerinin sadece İspanyol yasalarına uygun şekilde yürütülmesi halinde yapılması gerektiğini savunurken, Katalonya'daki yasa dışı girişimlere karşı çıkıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İspanyaBask özerk ParlamentosuKatalonya KriziKatalonya'nın Tek Taraflı Bağımsızlık Ilanı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5