Başkale'de 40 yabancı uyruklu yakalandı

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Pakistan ve Afganistan uyruklu 40 kişi yakalandı.
Güvenlik güçleri, İran sınırından yurda yasa dışı yollarla giren Pakistan ve Afganistan uyruklu 40 kişiyi tespit etti.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen yabancı uyruklular, daha sonra Başkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Güvenlik güçlerinin yemek ikramında bulunduğu yabancı uyruklular, Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine gönderildi.