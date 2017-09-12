Başkale'de 52 yabancı uyruklu yakalandı

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 52 kişi yakalandı.
Güvenlik güçleri, ilçeye bağlı Esenyamaç Mahallesi Yeşilbulak mevkisinde yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 52 kişiyi tespit etti.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen 20'si çocuk, 10'u kadın 52 yabancı uyruklu, daha sonra Başkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Güvenlik güçlerinin yemek ikramında bulunduğu yabancı uyruklular, daha sonra Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine gönderildi.