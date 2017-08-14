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Başkan Yardımcısı Pence ve Adalet Bakanı Sessions Trump'ın savundu

- Başkan Yardımcısı Pence ve Adalet Bakanı Sessions, farklı televizyon kanallarına çıkarak ABD Başkanı Trump'ın Charlottesville şehrinde yaşanan olaylar hakkındaki sözlerini savundu

Başkan Yardımcısı Pence ve Adalet Bakanı Sessions Trump'ın savundu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Adalet Bakanı Jeff Sessions, ABD Başkanı Donald Trump'ın Charlottesville şehrindeki olaylara ilişkin yorumlarını savunarak başkanın "bütün şiddet olaylarına" karşı olduğunu belirtti.

Başkan Yardımcısı Pence ve Adalet Bakanı Sessions, sabah erken saatlerde farklı televizyon kanallarına çıkarak Trump'ın Charlottesville şehrinde yaşanan olaylar hakkındaki sözlerini savundu.

Pence, Trump'ın açıklamalarında "ırkçı grupları doğrudan hedef almadığı" yönündeki eleştirilere tepki gösterereki Trump'ın bütün "Amerika'nın Başkanı" olduğunu söyledi.

Her türlü şiddete karşı durulması gerektiğine vurgu yapan Pence, Başkanın sadece bir grubu hedef almak yerine, olayları "bütün farklı açılarıyla" değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Adalet Bakanı Sessions da Trump'ın değerlendirmelerini savundu. Sessions, şiddet olaylarına karışan herkesi kınadıklarına dikkati çekerek, "Trump çok güçlü açıklamalar yaptı ve doğrudan hedef aldığı şey nefret, şiddet, ırkçılık ön yargı ve beyazların üstünlüğüydü." dedi.

Trump'ın ilerleyen günlerde ülkedeki beyaz ırkçılara karşı daha sert tavır alıp almayacağı yönündeki bir soruya ise Sessions, "elbette" şeklinde yanıt verdi.

Trump, Charlottesville şehrinde ırkçılar ve karşıtları arasında çıkan olaylar sonrasında basın toplantısı düzenlemiş ve "Yaşanan bu çok yönlü şiddet, nefret olaylarını en sert dille kınıyoruz, çok kötü." ifadesini kullanmıştı.

Trump, basın toplantısında "Bu ülkenin yaralarını sarmalıyız. Bu yaraların tarihi çok eski zamanlara dayanıyor. Herkes bu sorunların çözümünü istiyor ve biz de bu sorunun bir an önce çözümü için her türlü adımı atacağız." şeklindeki açıklamalarına rağmen, ABD basını Trump'ın ırkçı grupları doğrudan hedef almamasına sert tepki göstermişti.





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