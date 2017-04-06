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Başkan Yıldırım Gaziantep'te

- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı temel atma töreni için geldiği Gaziantep'te vatandaşların ilgisiyle karşılandı

Başkan Yıldırım Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı temel atma töreni için geldiği Gaziantep'te vatandaşların ilgisiyle karşılandı.

Yıldırım, Gaziantep Havalimanında Vali Ali Yerlikaya, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 5. Zırhlı Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Başbakanlık otobüsüyle temel atma töreninin yapılacağı alana ilerleyen Başbakan Yıldırım'ın konvoyu güzergah üzerinde Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası üyelerince durduruldu. Oda Başkanı Ünal Akdoğan ve üyelerle bir süre sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Yıldırım'a vatandaşlar sık sık sevgi gösterisinde bulundu.

Güzergah üzerinde ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen vatandaşları selamlayan Yıldırım, daha sonra beraberindekilerle Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezine geçerek, Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı temel atma törenine katıldı.


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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkanı Ve Başbakan Yıldırım
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