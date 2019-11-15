Başkanlar kentsel dönüşüm için destek istiyor

“Konak’ı betondan kurtaracağız”



Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Narlıdere’de yaptığı çalışmalardan örnekler verdi. Konak’ta değişimi ve dönüşümü sağlama konusunda Konak’ta da önemli işler yapacaklarını ifade eden Batur, 6 aylık süreç içinde kentsel dönüşüme yönelik planlama çalışmalarını hayata geçirdiklerini söyledi. Gültepe, Yeşildere, Yenişehir, Beştepeler bölgesinde planlama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Batur, “Hayal ettiklerimizi planlama anlamında bitirmemiz gerekiyor. Belediyeciliğe böyle bakıyorum. Konak ilçemizi betondan kurtaracağız, yeşil alanı bol, sosyal tesisi bol bir ilçe haline getireceğiz” diye konuştu.



“Yerel yönetimlere daha fazla fon ayrılmalı”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, kentsel dönüşümden söz ederken belediye olarak icracı olmadıklarını söyledi. Bayraklı’da 60 hektarlık bir kentsel dönüşüm alanları olduğunu, ancak herhangi bir adım atamadıklarını söyleyen Sandal, “Yerel yönetimler vatandaş ile sağlıklı bir diyalog ve vatandaşların düşüncesini almakta yetersiz kalıyor. Tatmin olmayan vatandaşın da bu dönüşüme direnmesi de sonuç almamızı engelliyor” dedi. Bayraklı olarak yeni kent bölgesi olduklarını ifade eden Sandal, “Gökdelen bölgesi olarak yüksek katlı binalar bu bölgeye yerleştiği zaman, yeraltı suları, hava akımının kesilmesi gibi bu binaların ne tür tahribatlara neden olacağını kestiremiyoruz. Vatandaşlardan geri dönüşüm alıp planlama yapılmasının daha doğru olduğuna inanıyoruz. Merkezi yönetim yerel yönetimlere daha fazla fon ayırmalı ve destek vermeli” dedi.



“Kurumlar birbirleriyle konuşmalı”



Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise kurumsal bir İzmir kurumsal bir Türkiye yaratılması gerektiğini ifade etti. Şehirlerde iyi yönetim sağlayabilmek için kurumların birbirleri ile uyumlu şekilde planlama yapması gerektiğini söyleyen İduğ, “Endüstri 4.0 ‘da nasıl ki makinalar birbiri ile konuşuyorsa, akıllı şehirde de kurumlar birbirleri ile konuşmalı” dedi. Dönüşüm de iki oyuncu olduğunu, birinin inşaat sektörü, diğerinin yerel yönetimler olduğunu söyleyen İduğ, “Bu iki kesimin birlikte planlama yapması gerekiyor” dedi.



“Kentsel dönüşüm en önemli konu”

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, kentsel dönüşümün kentsel sorunların çözümünde ekonomik, mekânsal ve toplumsal koşulları dikkate alan kapsamlı bir eylem planlama süreci olduğunu söyledi. İnşaat sektörünün Türkiye ekonomisinde çok önemli bir yer kapladığını söyleyen Sancak, “Kentsel dönüşüm ülkemizin en önemli konusu. İzmir’in yapıların yüzde 65’inin ruhsatsız olduğunu düşünürsek, bina yaşı ortalamasının da 25 yıl ve üzeri olduğu gerçeği ile kentsel dönüşüm, İzmir için de en elzem konudur” diye konuştu.



“Kentsel dönüşümde halkın katılımı şart”

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ülkemizde yapılaşma dönemleri olduğunu, 1950 1980 arası hızlı kentleşme, 2000 sonrası ise afet riski dönüşümü çalışmaları yapıldığını ifade etti. Türkiye’de kentsel dönüşümün iki yasal zemini olduğunu söyleyen Selvitopu, iki yasanın birbiri ile çeliştiğini söyledi. İki yasanın tek bir yasa ile Türkiye’de kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Selvitopu, “İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı yaparken de birçok planlama yaptık ve yerinde dönüşümü hedefledik. Bölgedeki kültürel zenginlikler kentsel dönüşüm sırasında korunmalı, geleceğe taşınmalı” dedi. Kentsel dönüşümlerin şeffaf yürütülmesi gerektiğini belirten Selvitopu, “Kentsel dönüşümde uzlaşı istiyorsanız, katılımcı süreci işletmeniz gerekli. Proje başından sonuçlanıncaya kadar halkın katılımı şarttır” diye konuştu.

Ege Ekonomik Forum'un kapanış konuşmasını yapan Özgencil Grup Başkanı Şeref Özgencil, Ege Ekonomik Forum'a katılan tüm katılımcılara teşekkür etti.