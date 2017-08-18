Başkanlık koltuğuna oturan engelli gencin isteği gerçekleşti

SAMSUN (AA) - Samsun'da Engelliler Haftası'nda sembolik olarak Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) başkanlık koltuğuna oturan bedensel engelli Murat Güney'in "Girişimcilik kursu açılsın ve her gün kursa makam arabasıyla getirileyim" isteği yerine getirildi.

Engelliler Haftası'nda, Çarşamba TSO Başkanı Ahmet Yılmaz'ın, sembolik olarak koltuğunu devrettiği 25 yaşındaki bedensel engelli Murat Güney'in başkan koltuğuna oturduğunda verdiği, girişimcilik kursu açılması talimatı uygulandı.

Çarşamba TSO'unun açtığı yaklaşık 2 ay süren girişimcilik kursunu başarıyla tamamlayan Güney, düzenlenen sertifika töreninde belgesini TSO Başkanı Yılmaz'ın elinden aldı.

Güney'in talimatıyla kursa odanın makam arabasıyla getirildiğini belirten Yılmaz, kursu başarıyla tamamlayan genci tebrik ederek, şunları dile getirdi:

"Murat bir gün bizim kurumumuzda başkanlık yaptı. O geldiği sırada ben de daha önceki kursların belgelerini imzalıyordum. Murat bana ne belgesi imzaladığımı sordu. Ben de anlattım. O da 'Ben de bu kursa katılmak istiyorum' dedi. Genel sekreteri çağırarak kurs açılması talimatını verdi ve ilk sıraya da kendini yazdırdı. Daha sonra Murat, 'Ben Samsun merkezden geliyorum aracım da yok' dedi. Odamızın şoförünü çağırarak kendisini her gün kursa getirmesi için talimat verdi. Şoförümüz her gün Murat Bey'i bu programa getirdi ve götürdü. Murat inşallah kendi iş yerini açacak ve herkese örnek olacak."

Tekerlekli sandalyeye bağlı olarak hayatını sürdüren Güney, engelinin kendini yıldırmadığını ifade ederek, "Açık Öğretim Fakültesinde Büro Yönetimi okuyorum. Girişimcilik kursunu tamamladım. Şimdi telefon aksesuarları ile ilgili bir dükkan açmayı planlıyorum. Ben engellilerin hayata bağlı olmalarını, kendilerini hep geliştirmelerini istiyorum." diye konuştu.

Anne Gülay Coşkun da oğlunun 6,5 aylıkken prematüre doğduğunu, doktorların "Yaşamaz" dediğini ifade ederek, "Murat hep hayata sıkı sıkı tutundu. Yüzde 70 bedensel engelli ama o bunu engel olarak görmüyor. Onunla gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.