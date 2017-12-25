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Başkasının yerine ehliyet sınavına girmek isterken yakalandılar

- Süleymanpaşa ilçesinde, başkasının yerine ehliyet sınavına girmeye çalışırken sınav salonu sorumlusunun dikkati sonucu yakalanan 2 kişi hakkında cezai işlem uygulanacak

Başkasının yerine ehliyet sınavına girmek isterken yakalandılar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, başkasının yerine ehliyet sınavına girmeye çalışan 2 kişi, sınav salonu sorumlusunun dikkati sayesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre R.A. ve S.T, ehliyet sınavının yapılacağı Gündoğdu Mahallesi'ndeki okula geldi. Bu kişilerin tedirgin tavırlar sergilemesi, sınav salonu sorumlusunun dikkatini çekti.

Bunun üzerine sorumlu öğretmen yanına gittiği kişilere, kişisel bilgilerini ve sınav hakkında sorular sordu.

Çelişkili ifadeler verilmesi üzerine sorumlu öğretmen, durumu polise bildirdi.

Okula gelen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularında, şüpheli R.A'nın dayısı olan T.B'nin yerine, S.T'nin ise arkadaşı B.Y'nin yerine sınava girdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Şüpheliler hakkında, "başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması" suçundan işlem yapılacağı bildirildi.

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