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Başkent bin 110 kamerayla izleniyor

- Ankara, yeni yıl etkinlikleri için alınan güvenlik önlemleri kapsamında bin 110 kamerayla izleniyor

Başkent bin 110 kamerayla izleniyor

ANKARA (AA) - Başkent, yeni yıl etkinlikleri için alınan güvenlik önlemleri kapsamında bin 110 kamerayla izleniyor.

Ankara Valiliğince Kent Güvenliği Yönetim Sistemi Merkezinde oluşturulan kriz merkezinde başkentin çeşitli noktaları yeni yıl etkinlikleri kapsamında bin 110 kamerayla izleniyor. Görüntüler anında bölgelerde görevli güvenlik ekiplerine bildiriliyor.

Öte yandan, güvenlik önlemleri kapsamında belirlenen bölgelerde 12 atlı devriye yer alıyor.

Yeni yıl etkinliklerinin sorunsuz şekilde geçmesi için 5 bin 800 güvenlik personeli görev alıyor.

Bunun yanı sıra 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Tunalı Hilmi ile Bahçelievler Aşkaabat caddelerinin bulunduğu 49 nokta araç trafiğine kapatıldı.

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AnkaraBaşkentGüvenlik önlemleriYeni Yıl Etkinlikleri
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