Başkent için kar ve don uyarısı

ANKARA (AA) - Ankara'da yarından itibaren kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklenirken, hafta boyunca sıcaklıkların sıfırın altında olması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yarın yağmur şeklinde başlayacak yağışın akşam saatlerine doğru kara dönüşeceği ve çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışının ardından Ankara'da hava sıcaklıklarının uzun bir süre gündüzleri dahi sıfır derecenin altında seyretmesi bekleniyor.

Kentte sıcaklıkların çarşamba -5/-2, perşembe -11/-7, cuma -9/-4, cumartesi -8/-4 derece arasında değişeceği öngörülüyor.

Kuvvetli kar yağışının buzlanma ve don olaylarına neden olabileceği belirtiliyor. Ulaşımda aksamalar, su sayacı ve borularında donma gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

- Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına

Öte yandan, Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına bekleniyor. Rüzgarın bölgede yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (60-75 kilometre/saat) fırtına, zamanla 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.