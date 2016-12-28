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Başkent için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Ankara için akşam ve gece saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Başkent için kar yağışı uyarısı

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Ankara'da akşam ve gece saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak kar yağışının gece boyunca devam etmesi ve perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kar yağışının kent merkezinde yükseltiye bağlı olarak 5-10, kırsal kesimlerde ve yüksek bölgelerde ise 10-20 santimetre kar örtüsü oluşturması öngörülüyor.

Vatandaş ve ilgililerin meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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