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Başkent kahve kokusuyla uyanacak

Dream Sales Machine tarafından bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Ankara Coffee Festival 27–29 Eylül 2019 tarihleri arasında Bilkent Center’da düzenlenecek. Festivalin biletleri dsmbilet.com‘da satışa sunuluyor.

Başkent kahve kokusuyla uyanacak
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Ankara Coffee Festival, 4. yılında nitelikli kahvenin kaynaktan başlayan yolculuğunu kahvenin geçmişi ve günümüzün yeni nesil lezzetleri ile birlikte paylaşacak. 27-29 Eylül tarihleri arasında 3 gün boyunca sürecek festival, kahvenin yarattığı duygular ve yaşam alanları üzerine kurgulandı. 

2019 yılında da Bilkent Center ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan Ankara Coffee Festival’in programında en sevilen coffee shop’lar, kendi evinin baristası olmak isteyenler için çeşitli workshop ve seminerler, farklı aktivite alanlarında yeni deneyimler ve sevilen müzisyenlerin konserleri yer alıyor.

Kahve kokulu workshoplar, tadımlar, kahveli içecekler

Her yıl onlarca kahve profesyonelini kahveseverlerle buluşturan Ankara Coffee Festival, bu yıl da eğitici ve eğlenceli içeriklerle dolu birçok workshop ve seminer programına ev sahipliği yapıyor. Kahve meraklıları için workshop alanında demleme teknikleri, duyusal tadım, kahveli içecekler, kahve yemek eşleşmeleri başlıkları altında atölye çalışmaları yapılacak, seminer ve panellerde merak edilen konular katılımcılarla paylaşılacak.

Kahve ve müzik keyfi bir arada

Katılımcı markaların kendi alanlarında ziyaretçiler için hazırladığı çeşitli deneyimlerle zenginleşen Ankara Coffee Festival, üç gün boyunca kahveseverler için bir oyun alanına dönüşecek. Onlarca müzisyenin vereceği konserler ile Ankara Coffee Festival katılımcılara kahve ve müzik keyfini bir arada yaşatacak. 

2018’de Mart ayında ilki gerçekleştirilen lifestyle kahve yarışması olan Barista Clash'in ikinci buluşması için başvurular da festival alanında toplanacak. Kontenjanı sınırlı olan yarışmaya katılmak isteyen profesyonel ve amatör baristalar erken başvuru için festivale davet ediliyor.

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Dream Sales MachineAnkara Coffee FestivalKahve FestivaliAnkara
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