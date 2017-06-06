Başkent merkezli FETÖ operasyonu - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında KHK ile ihraç edilenlerin de olduğu Milli Eğitim Bakanlığından 30, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

06 Haziran 2017 Salı 10:30