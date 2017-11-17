Başkent Platformu Genel Başkanı Kurt:

KASTAMONU (AA) - Başkent Platformu Genel Başkanı Mustafa Kurt, "Özgür bir Türkiye, bölgesel anlamda çok önemli. Güçlü bir Türkiye, bütün mazlumların özgür olması anlamına gelecektir." dedi.

Kurt, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın'ı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin tüm dünyaya örnek olması gerektiğini belirten Kurt, "Türk Cumhuriyetlerine, İslam devletlerine örnek olmalıyız. 10 yıl önce Uluslararası Barış ve Kardeşlik Platformu'nu kurduk. Sivil inisiyatif olarak Türkiye'nin lobi faaliyetlerine ihtiyacı olduğunu düşündük. Yurt içinde ve yurt dışındaki irili ufaklı sivil toplum kuruluşlarıyla ortak akıl oluşturmak maksadıyla bir araya geldik. Bin 200'ü aşkın sivil toplum kuruluşu bizimle ortak hareket etmektedir." ifadelerini kullandı.

Gelecek nesillere güzel bir miras bırakmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Kurt, "Özgür bir Türkiye, bölgesel anlamda çok önemli. Güçlü bir Türkiye, bütün mazlumların özgür olması anlamına gelecektir. Hakkın, hukukun, adaletin hakim olması anlamında gelecektir. Türk bayrağı ile gurur duyuyoruz ve çalışmalarımızla bayrağımızı yüceltmek istiyoruz." diye konuştu.

Kurt, Kastamonu Üniversitesinin Türk Cumhuriyetlerinden gelen birçok öğrenciye kapısını açtığını belirterek, Rektör Aydın'a hizmetleri için teşekkür etti.

Aydın da üniversitede 44 ülkeden öğrencilerin eğitim gördüğünü anlatarak, "Türk Cumhuriyetlerinden 2 bin 200 öğrenci bulunuyor. Her yıl Türk dünyasından gelen talebelerimizle çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi birçok ülkede ilmi ve sosyal faaliyetler düzenledik." diye konuştu.