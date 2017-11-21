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Başkente mevsimin ilk karı yağdı

Ankara'da gece boyunca etkili olan yağmur, kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Başkente mevsimin ilk karı yağdı

ANKARA(AA) - Başkentte mevsimin ilk kar yağışı, sabah saatlerinde Çankaya'ya bağlı Dikmen, Oran, İncek ve Ahlatlıbel bölgelerinde etkili oldu.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler kar yağışı ve olası buzlanmaya karşı ana arterlerde kar küreme ve tuzlama araçları ile hazır bekletildi.

Şehirler arası yollar ve çevre yolu güzergahlarında ise Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri acil müdahaleler için önlem aldı.

Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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