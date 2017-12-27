Başkentin desteği

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şanlıurfa'daki Halfeti Belediyesi, kardeş şehir protokolü çerçevesinde Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteği ve iş birliğiyle hizmetlerini artırıyor.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince "sakin şehir" ağına dahil edilen Halfeti'de, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamındaki görevlendirme sonrası başlayan hizmet seferberliği yoğun şekilde devam ediyor.

KHK kapsamında Kaymakam Şeref Albayrak'ın belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği ilçede, ulaşımdan temizliğe, altyapı ve üstyapıdan turizme kadar birçok projenin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için çalışma yürütülüyor.

Halfeti'de özellikle hizmetlerin yürütülmesinde kardeş şehir Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteği ve iş birliği dikkati çekiyor.

Başkentin hizmet tecrübesi ve deneyimli personelinden sürekli yardım alan ilçe belediyesi, araç, iş makinesi gibi desteklerle de özellikle turizm alanındaki doğal potansiyelini güçlendiriyor.

- "En ücra köşelere ulaşıldı"

Halfeti Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şeref Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeş şehir protokolü çerçevesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yakın temas halinde olduklarını söyledi.

İlçenin çevre düzenlemesi, altyapı ağı, kültür varlıklarının korunup turizme kazandırılması gibi alanlarda başkent ile ortak çalışma yürüttüklerini vurgulayan Albayrak, iş birliğinin meyvelerini vermeye başladığını belirtti.

Halfeti'nin hak ettiği değere Ankara'nın desteğiyle daha hızlı ulaşacağına inandığını vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti:

"Gerçekten kardeş belediyemizin bize büyük desteği oluyor. Geçtiğimiz sürede bize ilk etapta 5 kamyon gönderdiler. Bunun ciddi katkısı oldu. Mahallerimizde çocuklarımıza oyun alanları açmak için 30 oyun grubu Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçemize gönderildi. Sadece oyun gruplarının maliyeti 1 milyon lirayı bulmaktadır. Biz bu parkları tüm mahallemize şu anda kurmuş durumdayız. Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Halfeti'nin en ücra köşelerine oyun grupları kuruldu, çöp konteynerleri dağıtıldı."

Albayrak, özellikle ilçenin dar ve mevcut potansiyeli karşılayamayacak bir altyapıya sahip olduğuna dikkati çekerek, geniş bir meydan düzenlemesi yapmayı planladıklarını söyledi.

Kardeş şehirlerinin desteğiyle yaklaşık 2 milyon lira bütçeli 2 büyük parkın yapımı için çalışmalara başladıklarını aktaran Albayrak, eski Halfeti'nin turizm ile ön plana çıkan bir ilçe ve bölgenin çok ciddi cazibe merkezlerinden biri olduğunu anımsattı.

Bir bölümü Birecik Barajı'nın suları altında kalan tarihi Ulu Cami'nin yaklaşık 5 milyon lira maliyetli bir taşınma projesi hazırlandığını aktaran Albayrak, "1870 yıllarında yapılan bu camimizin her bir parçası numaralandırılıp, sökülerek 5 metre daha geriye taşınacak ve tekrar ibadete açılacak. Su ile bitişik olan güzel bir ibadet yeri ortaya çıkarmış olacağız." şeklinde konuştu.

Bir bölümü sular altında kalan ilçedeki, sahil yolu düzenlemesinin de yine başkentin desteğiyle gerçekleştirileceğini bildiren Albayrak, tarihi sokaklarda da cephe sağlıklaştırması yapılacağını kaydetti.

- Kardeş belediyeden büyük yatırım

İlçenin kalkınmasında Ankara'nın büyük rolü olduğunu vurgulayan Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ankara Büyükşehir Belediyesince ilçemizin farklı alanlarında toplam 15 milyon liranın üzerinde yatırım gerçekleştirilecek. Altyapı, üstyapı, gençlerimize yeni tesisler kazandırılması ve turizm anlamında, ilçemizin ilerlemesi noktasında bu desteğin ciddi katkıda bulunacağına inanıyorum."