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Başkentin yeni fuar alanı için ortaklar bir araya geldi

- Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tuna: "Daha önce mutabık kalınan proje ihaleye çıkacak. İnşallah ilana çıktıktan sonra kısa bir sürede tamamlanır"

Başkentin yeni fuar alanı için ortaklar bir araya geldi

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Akyurt'ta yapılması planlanan fuar alanıyla ilgili, "Daha önce mutabık kalınan proje ihaleye çıkacak. İnşallah ilana çıktıktan sonra kısa bir sürede tamamlanır." dedi.

Tuna, eski TBMM Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ile Akyurt'ta yapılması planlanan fuar alanıyla ilgili oluşturulan "Ankara Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi AŞ"nin hissedar temsilcileri olan Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Borsası, Akyurt Belediyesi ile Ankara Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğinin başkanları ile Ankara Büyükşehir Belediyesinde bir araya geldi.

Fuar alanı ile ilgili ihale aşamasına geldiklerini belirten Mustafa Tuna, bir an önce inşaata başlanacağını ve Ankara'ya hizmet edecek yapının hayata geçirileceğini ifade etti.

Herkesin üzerine düşen gayreti göstereceğine dikkati çeken Tuna, "Düzgün bir müteahhite denk gelinirse, hızlı bir şekilde inşaatı tamamlanır ve hizmete sunulur. Daha önce mutabık kalınan proje ihaleye çıkacak. İnşallah ilana çıktıktan sonra kısa bir sürede tamamlanır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı devam etti.

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