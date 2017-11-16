Başkentte 34 eğitim tesisinin temel atma töreni

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, liseye geçişte uygulanacak yeni sisteme ilişkin, "Hiçbir öğrencimiz dışarıda kalmayacak. Daha güzeli, mümkün olduğunca öğrencilerimiz evine yakın yerlerdeki okullara gidecek. Bazı şehirlerimizde, mahallesindeki okul yetmeyebilir ama diğer mahalle, bitişikteki mahalle veya hemen ondan sonraki ilçede ama mutlaka eğitim bölgesi dediğimiz yaşadığı yere yakın bir okulda liseye başlayacak." dedi.

Yıldırım, Keçiören ilçesi Ovacık Kampüsü ve İl Genelinde 34 Eğitim Tesisinin Temel Atma Töreni'ndeki konuşmasında, okulların güvenliği için tedbirler alındığını anımsatarak, kamera sistemleri, okul güvenlik görevlileri, okulların çevresinde bulunan timlerle, okul içi ve dışında koruyucu tedbirlerin alındığını belirtti.

Okul servislerinden başlayarak öğrencilerin okula güvenle gidip gelebilmesi için her türlü çalışmanın yapıldığını söyleyen Yıldırım, kısa süre önce servis yönetmeliğini bakanların hazırladığını ve yürürlüğe konulduğunu ifade etti.

Buradaki hedefin, sabah evinden çıkan çocuğun sağ salim okuluna gitmesi, güvenlik içerisinde okuluna varması, derslerini görmesi ve daha sonra da evine dönmesi olduğunu aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu söylediklerimizi ve daha birçoğunu yapabilmek için kaynak lazım. Kaynakta problem yok. Kaynak Türkiye, kaynak sizsiniz. İşte bu sene de bütçede rekor Milli Eğitim'de. Diğer yan desteklerle beraber 150 milyarı buluyor. Bütçemizin yüzde 20'sinden fazla. 2002'de ne kadardı? 11 milyar... 11 milyar nere, 150 milyar nere, işte fark bu, işte sonuç ortada. Bunların hepsini sizler fazlasıyla hak ediyorsunuz. Çünkü bu ülke için, bu ülkenin geleceği için, gençlerimizin, yavrularımızın geleceği için sizler bize destek verdiniz. Biz de sizlerden aldığımız bu destekle beraber ülkemiz için, milletimiz için yollar, havaalanları, hastaneler, okullar yapıyoruz, daha da önemlisi vatandaşın gönlüne yol yapıyoruz."

- "Hiçbir öğrencimiz üzülmesin, stres yaşamasın"

Başbakan Yıldırım, ortaokuldan liseye geçişte uygulanan TEOG sisteminin kaldırıldığını dile getirerek, bu sistemin neden kaldırıldığı konusunda Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın kamuoyuna gerekli bilgilendirmeleri yapmayı, sorulara cevap vermeyi sürdürdüğünü ifade etti.

TEOG sisteminde, ortaokuldan liseye geçişlerde her öğrencinin sınava girdiğini, şimdi bunu kaldırdıklarını, mecburiyetin olmadığını aktaran Yıldırım, ister sınava girsin, ister girmesin herkesin mutlaka liseye, istediği bir yere kaydını yaptıracağını belirtti.

Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hiçbir öğrencimiz dışarıda kalmayacak. Daha güzeli, mümkün olduğunca öğrencilerimiz evine yakın yerlerdeki okullara gidecek. Bazı şehirlerimizde, mahallesindeki okul yetmeyebilir ama diğer mahalle, bitişikteki mahalle veya hemen ondan sonraki ilçede ama mutlaka eğitim bölgesi dediğimiz yaşadığı yere yakın bir okulda liseye başlayacak. Bakanımız ne dedi, 'En iyi okul, eve en yakın okuldur.' Bu prensiple hareket ettik. Bir de sınav var. Sınav niye? 'Ben evin yanındaki okula gitmek istemiyorum da, birtakım proje okulları var, bu proje okullarına gideceğim.' Olur, canın istiyorsa ona git. Onların sayısı bütün liseye gideceklerin sayısına yetmiyor. Onun için bir yarış olacak. Oraya gitmek isteyenler de sınava girecekler. Diyelim ki 120 bin öğrenci alacak bu okullar, sınavda en fazla notu olan 120 bin öğrenci, buraya yerleştirilecek. Peki 120 binin altında kalanlar ne oluyor, onlar da yine en yakın okula, istedikleri, seçecekleri 5 okuldan bir tanesine yerleşecekler. Mesele bu kadar basit ve açık.

Sizden özellikle istirham ediyorum. Bir sürü kafa karıştırmaya çalışanlar var. Olayı döndürüp dolaştırıyorlar bu kadar basit bir sistemi anlaşılmaz hale getiriyorlar. Bunlara hiç kulak asmayın. Ben ne diyorsam odur ha. Analar, babalar, şu anda eğitim çağında olan yavrularımızın geleceği, sizin için, bizim için, hepimiz için önemli. Biz de bir veliyiz. Dolayısıyla evlatlarımızın en iyi şekilde eğitim alması, istedikleri eğitimi alması, bizim en büyük arzumuz. Hiçbir öğrencimiz üzülmesin, stres yaşamasın. 'Ben ne olacağım, nereye gideceğim' diye kaygılanmasın. Bizim tek arzumuz sizlerin mutluluğu, sizlerin gülen yüzüdür. Hiç merak etmeyin. Beklentileriniz karşılanarak gereken her adımı atacağız."

- "Sadece okula, öğretmenlere işi bırakamayız"

Türkiye'yi, dünyanın yakaladığı bu gelişme çizgisinden geri bırakmayacaklarının altını çizen Yıldırım, bu değişimi görüp buna göre hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Çocukları, gençleri gelişen, değişen bu dünyada yarışta geride kalmamak üzere en iyi şekilde yetiştirmenin gayretini gösterdiklerini belirten Başbakan Yıldırım, bunu hükümet olarak veliler ve öğretmenlerle birlikte yapacaklarını söyledi.

"Sadece okula, öğretmenlere işi bırakamayız. Ana, baba olarak, veli olarak, hükümet olarak biz gereken tedbirleri ve takibi de yapacağız." diyen Binali Yıldırım, eğitimin sadece güzel okul yapmakla, sınıfları süslemekle olmayacağını ifade etti.

Özellikle teknolojiyle öğrenme şartlarının ortamı çok değiştirdiğini aktaran Yıldırım, bu nedenle değişime duyarlı olmak, kayıtsız kalmamak ve değişimi, dönüşümü zamanında okumak mecburiyetinde olduklarını, bunun için de daima geçmişe dönüp bakmak yerine ileriye, geleceğe odaklanmak gerektiğine işaret etti.

Yıldırım, "Yeniden, yenilikten, değişimden, dönüşümden korkmayacağız. Korkmamız için de bir sebep yok. Türkiye her alanda olduğu gibi eğitim alanında da büyük hedeflere, Gazi Mustafa Kemal'in muasır medeniyetler hedefine kararlı adımlarla yürüyor." dedi.

- "Kızılay'a metro ihalesi"

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) geçen hafta yapılan oylamasında, Türkiye'nin Almanya'yı da geride bırakarak 2017-2021 yılları için örgütün icra kurulu üyesi olduğunu belirten Yıldırım, bunun Türkiye'nin bir başarısı olduğuna dikkati çekti.

Üyeliğin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Yıldırım, bu başarıda, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye'ye oylarıyla destek veren ülkelerin büyük katkısının olduğunu dile getirdi. Yıldırım, bu süreçte desteği ve katkısı olan herkese de teşekkür etti.

Bir süre önce Keçiören metrosunu açtıklarını anımsatan Yıldırım, "O açılışta ne dedik? 'Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) kadar bunu açıyoruz Keçiören'den ama buradan Kızılay'a da bağlantı yapacağız.' dedik. İşte onun da ihalesini yaptık. İnşallah AKM-Kızılay arası da yapıldığında Keçiören'den bineceksiniz, Şehitler İstasyonundan Kızılay'da ineceksiniz. Bu kadar güzel olacak. Hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesini yaptı.



Geleceğe, gençlere yatırımın temelini attıkları bu güzel eserlerin, Ankara'ya, Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını dileyen Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'ye çok daha güzel hizmetler kazandırmaya devam edeceklerini kaydetti.

- Notlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın konser verdiği tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunlarının sergilendiği törene, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bazı AK Parti milletvekilleri ile diğer davetliler, vatandaşlar ve öğrenciler de katıldı.

Tören kapsamındaki açılış konuşmaları sırasında Başbakan Yıldırım, küçük bir çocuğu yanına çağırarak bir süre sohbet etti.

Törenin ardından Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan ve diğer davetliler butona basarak Ovacık Eğitim Kampüsü'nün temelini attı.

Tören kapsamında Pursaklar Meslek Lisesi Kampüsü'nün temel atma törenine uydu bağlantısı da yapıldı. Başbakan Yıldırım, buradaki kampüsün de temel atma işlemini başlattı.

Başbakan Yıldırım ve ve beraberindekiler, törenin sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Bitti)











