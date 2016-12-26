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Başkentte 4 eczacının öldürülmesine ilişkin dava

- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Fizik Tedavi Bölümünde 4 eczacının öldürülmesine ilişkin sanık Türkmen'in yargılanmasına devam edildi - Mahkeme, dinlenemeyen 2 tanığın adreslerinin tespit edilerek zorla getirilmesine karar verdi

Başkentte 4 eczacının öldürülmesine ilişkin dava

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Fizik Tedavi Bölümünde 4 eczacının öldürülmesine ilişkin sanık Enver Türkmen'in yargılandığı davada, tanık olarak beyanları alınamayan 2 kişinin zorla getirilmesi kararlaştırıldı.

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, aynı hastanede çalışan 3 kişi tanık sıfatıyla dinlendi. Tanıklardan Kadir K, daha önce maktullerden biri ile sanık Türkmen arasında eczane bölümündeki ilaçların eksilmesinden dolayı tartışma yaşandığını ifade etti. Tanık beyanlarının ardından taraf avukatları dinlenildi.

Daha sonra mahkeme başkanı, sanık Türkmen hakkında Ankara Üniversitesine yazılan yazıya cevap verildiğini açıkladı. Üniversiteden yazılı olarak gönderilen cevapta, Türkmen'in eczanede çalıştığı dönemde ilaçların eksilmediğini bildirdi.

Mahkeme heyeti, daha önce dinlenemeyen 2 tanığın mahkemeye zorla getirilmesine ve sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi eczane bölümünde 24 Haziran 2016'da silahlı saldırıda, hastanede eczacı olarak çalışan İlknur Yüce, Hikmet Türk, Gürsu Ulaşan ve Özler Kiriş hayatını kaybetti. Katil zanlısı olarak tutuklanan ve yargılanmasına başlanan Enver Türkmen, cinayeti işlediğini kabul ederek pişman olduğunu söyledi.

Tutuklu sanık Türkmen, 4 kez tasarlayarak adam öldürmek, kamu malına zarar vermek ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından yargılanıyor.

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