Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Veeam cityscape cnnturk Dr. Markus Heyn
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor
En güvenli yıl oldu
En güvenli yıl oldu
Görev süresi doldu
Görev süresi doldu

Başkentte 45 suç kaydı bulunan çocuğa gözaltı

- Ankara'da polis tarafından bir daireden hırsızlık yaparken gözaltına alınan iki çocuktan birinin 45 suçtan kaydı olduğu belirlendi

Başkentte 45 suç kaydı bulunan çocuğa gözaltı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir daireden hırsızlık yaparken yakalanan 17 ve 18 yaşlarındaki iki çocuktan birinin 45 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi'nde devriye görevini yürüten asayiş ekipleri, yolda kendilerini durduran vatandaşın ihbarı üzerine iki şüphelinin bir binaya girdiğini tespit etti.

Bina çevresinde araştırma yapan ekipler giriş katındaki dairenin demir parmaklıklarının kırıldığını ve içeride şüpheli iki kişinin bulunduğunu gördü. Bunun üzerine daireye giren ekipler kar maskeli iki kişiyi hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

Polisin yaptığı incelemede, gözaltına alınan E.R'nin (18) çok sayıda ev ve iş yerinden hırsızlık ile gasp, mala zarar verme, kasten yaralama ve uyuşturucu madde bulundurmaktan 45 kaydının bulunduğu, S.O'nun (17) ise işlediği bir suçtan arandığı ve 3 suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı.

Altındağ Merkez Polis Karakolunda ifadeleri alınan E.R. ve S.O, daha sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AnkaraHIRSIZLIK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5