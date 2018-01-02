Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Salih Güven ekonomi inovasyon katar
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor
En güvenli yıl oldu
En güvenli yıl oldu
Görev süresi doldu
Görev süresi doldu
5 yılın en iyi performansı
5 yılın en iyi performansı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı

Başkentte 80 kilogram esrar ele geçirildi

ANKARA (AA) - Başkentte 80 kilogram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.Ş'nin Diyarbakır'dan temin ettiği uyuşturucuyu kent genelinde...

Başkentte 80 kilogram esrar ele geçirildi

ANKARA (AA) - Başkentte 80 kilogram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.Ş'nin Diyarbakır'dan temin ettiği uyuşturucuyu kent genelinde torbacılara dağıtacağı ihbarını aldı.

Zanlıyı takibe alan narkotik çalışanları, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Ş.Ş'nin Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi.

Operasyon esnasında kaçmaya çalışırken gözaltına alınan Ş.Ş'nin evindeki aramada, bir kilogramlık jelatinlere sarılmış yaklaşık 80 kilogram esrar ele geçirildi.

Emniyette sorguya alınan Ş.Ş'nin bağlantılı olduğu kişiler araştırılıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ankara Emniyet MüdürlüğüDiyarbakırNarkotikNarkotik Suçlarla Mücadele Şube MüdürlüğüSincanUyuşturucu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5