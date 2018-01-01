Başkentte alkol uygulaması

ANKARA (AA) - Başkentte yeni yılın ilk saatlerinde trafikte alkol uygulaması yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yılbaşı kutlamalarının sorunsuz geçmesi için kent genelinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Kutlamaların sonrasında ise trafik ekiplerince vatandaşların trafikte güvenli seyahat etmeleri ve alkollü sürücülerin yakalanması amacıyla alkol uygulaması başlatıldı.

Uygulama kapsamında kentin çeşitli bölgelerinde kontrol noktaları oluşturuldu.

Çankaya Çetin Emeç Bulvarı ve Kızılay'da oluşturulan noktalarda da alkol uygulaması gerçekleştirildi.

Durdurulan sürücülerden alkol metreye üflemeleri istendi. Ayrıca trafik ekiplerince araç sahiplerinin sürücü belgeleri ve araç ruhsatları da kontrol edildi.

Yılın ilk saatlerinde yapılan uygulamada, bazı araç sürücülerine alkollü araç kullanmaktan ceza kesildi.



Hususi otomobili 0,50, hususi olmayan otomobilleri 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanan sürücülere ilkinde bin 2 lira, ikincisinde bin 256 lira, üçüncüsünde ve daha fazlasında 2 bin 18 lira para cezası uygulanıyor.