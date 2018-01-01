Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Jandarma Arama Kurtarma kovalamaca cityscape JAK
Ekmekte yeni dönem
Ekmekte yeni dönem
Sinemada rekor kırıldı
Sinemada rekor kırıldı
Otomobil fiyatı artabilir
Otomobil fiyatı artabilir
70 bin konut yapacak
70 bin konut yapacak
ÖİV 53 lira olacak
ÖİV 53 lira olacak

Başkentte alkol uygulaması

- Trafikte güvenli seyahat için yeni yılın ilk saatlerinde alkol uygulaması yapıldı

Başkentte alkol uygulaması

ANKARA (AA) - Başkentte yeni yılın ilk saatlerinde trafikte alkol uygulaması yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yılbaşı kutlamalarının sorunsuz geçmesi için kent genelinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Kutlamaların sonrasında ise trafik ekiplerince vatandaşların trafikte güvenli seyahat etmeleri ve alkollü sürücülerin yakalanması amacıyla alkol uygulaması başlatıldı.

Uygulama kapsamında kentin çeşitli bölgelerinde kontrol noktaları oluşturuldu.

Çankaya Çetin Emeç Bulvarı ve Kızılay'da oluşturulan noktalarda da alkol uygulaması gerçekleştirildi.

Durdurulan sürücülerden alkol metreye üflemeleri istendi. Ayrıca trafik ekiplerince araç sahiplerinin sürücü belgeleri ve araç ruhsatları da kontrol edildi.

Yılın ilk saatlerinde yapılan uygulamada, bazı araç sürücülerine alkollü araç kullanmaktan ceza kesildi.

Hususi otomobili 0,50, hususi olmayan otomobilleri 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanan sürücülere ilkinde bin 2 lira, ikincisinde bin 256 lira, üçüncüsünde ve daha fazlasında 2 bin 18 lira para cezası uygulanıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Alkol UygulamasıBaşkentte Alkol UygulamasıÇetin Emeç BulvarıKızılay
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5