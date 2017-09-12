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Başkentte alkollü seyircilerin maçlara alınmaması kararı

- İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, 0,50 promil üzeri alkollü olduğu tespit edilen 76 kişi maçlara alınmadı

Başkentte alkollü seyircilerin maçlara alınmaması kararı

ANKARA (AA) - İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, 0,50 promil üzeri alkollü olduğu tespit edilen 76 kişi başkentte oynanan maçlara alınmadı.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, başkentte oynanacak müsabakalarla ilgili olarak 25 Ağustos'ta gerçekleştirilen toplantıda alınan kararla, 0,50 promil üzeri alkollü olduğu tespit edilen seyircilerin stadyumlara alınmamasına karar verildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, 27 Ağustos'taki Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında 36, 9 Eylül'deki MKE Ankaragücü-Balıkesir Baltok müsabakasında 30, 10 Eylül'deki Osmanlıspor-Göztepe maçında 10 olmak üzere 76 kişinin alkollü olmasından dolayı müsabakalara alınmadığı belirtildi.

Ayrıca, 10 Eylül Pazar günü oynanan BUGSAŞ Spor-Sakaryaspor maçı öncesinde 18 taraftarın, İl Spor Güvenlik Kurulu kararlarına aykırı hareket ettiklerinden dolayı haklarında adli ve idari işlem başlatıldığı vurgulandı.


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Anahtar Kelimeler:
Ankaraİl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı
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