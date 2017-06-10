Başkentte bıçaklı sopalı kavga: 8 yaralı

ANKARA (AA) - Başkentte iki siyasi parti üyeleri arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı. Kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edilinen bilgiye göre, Kızılay Konur Sokağı'nda Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyelerinin bulunduğu Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne Halkın Türkiye Komünist Partisi (HTKP) üyesi olduğu öne sürülen kişiler bıçaklarla ve sopalarla saldırdı.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin camları ve çerçeveleri kırıldı. Bunun üzerine içeride bulunan TKP'lilerin bina önüne çıkmasıyla bıçaklı sopalı kavga çıktı.

Kavgada S.D, E.C, B.A, M.K, A.Ç, C.B. ve ismi henüz öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Olay anı güvenlik kameralarında

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, HTKP üyesi olduğu iddia edilen bir grup ellerinde bıçaklar ve sopalarla akşam saatlerinde Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin önüne geldi, bina içerisinde ve önünde bekleyen TKP üyelerine saldırdı.

TKP üyelerinin binanın giriş kısmına barikat kurduğu ve taşlarla soplarla karşılık verdiği görüntülere yansıdı.



