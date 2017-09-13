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Başkentte bir otomobilde erkek cesedi bulundu

- Sırtından silahla vurulduğu belirlenen kişinin ölümü araştırılıyor

Başkentte bir otomobilde erkek cesedi bulundu

ANKARA (AA) - Ankara'da otomobilde sırtından tabancayla vurularak öldürülmüş bir erkeğe ait ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir vatandaş, Çankaya ilçesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Çayyolu Park Caddesi 2875 Sokak'ta yolun ortasında duran 06 DCT 71 plakalı otomobili şüphe üzerine kontrol etti.

Aracın sürücü koltuğundaki kişinin hareketsiz olduğunu gören mahalle sakini durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, kimliği Aydın Sümer olarak belirlenen bu kişinin öldüğünü tespit etti.

Sırtından tabancayla vurularak öldürüldüğü anlaşılan Sümer'e ait ceset, olay yerindeki incelemenin ardından cenaze aracıyla morga gönderildi.

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